إيطاليا 90 وروسيا 2018.. إنجلترا الناجي الوحيد من «لعنة الفراعنة»

بعد غياب 28عامًا، عادت مصر للمشاركة في كأس العالم، وهي المشاركة الثالثة للفراعنة في المونديال بعد نسختي 1934 و1990 اللتين احتضنتهما إيطاليا، والتي تأكد رسميًا غيابها عن النسخة المقبلة التي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

لم يكن تأهل المنتخب المصري للمونديال في نسخته المقبلة مفاجأة حيث كانت المرشح الأول للتأهل عن مجموعتها منذ بداية مشوار التصفيات، ولكن المفاجأة غياب الدولة التي شهدت التواجد الأخير لمصر في الحدث العالمي، وغياب منتخبين من بين 3 منتخبات واجهتها مصر في تلك البطولة هما هولندا وإيرلندا.

ويبدو أن «لعنة الفراعنة» قد أصابت تلك المنتخبات بعد كل تلك السنين، إيطاليا بطلة العالم 4 مرات أعوام 1934، و1938، و1982، و2006، والتي لم تتغيب عن المونديال منذ 60 عامًا وبالتحديد منذ نسخة 1958 التي استضافتها السويد، وكان هو الغياب الثاني للطليان بعد غيابها عن النسخة الأولى التي أقيمت في أوروجواي عام 1930.

عودة مصر للمونديال له ضحاياه سواء قاريًا أو دوليًا، فعلى الصعيد القاري، أصابت لعنة الفراعنة منتخب غانا الذي كان سببًا في عدم وصول الجيل الذهبي للمنتخب بقيادة محمد أبوتريكة، إلى نسخة 2014 التي احتضنتها البرازيل، فجاء التاهل للنسخة التالية على حساب البلاك ستارز.

كما جاءت عودة الفراعنة مصحوبة بلعنة حلت على إيطاليا التي شهدت التواجد الأخير للمنتخب الوطني بكأس العالم، وعلى منتخبي هولندا وإيرلندا، ليكون المنتخب الإنجليزي هو “الناجي” الوحيد من لعنة الفراعنة.

كان المنتخب المصري قد تواجد ضمن المجموعة السادسة بمونديال 1990 إلى جانب إنجلترا وهولندا وإيرلندا، واستطاع أن يتعادل مع هولندا وإيرلندا، فيما تمكنت إنجلترا التي أذاقت مصر مرارة الهزيمة في مونديال 90، من حجز مقعد لها في المونديال القادم بروسيا.