أهم مباريات السبت في البطولات المختلفة

تقام، مساء اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في الدوريات والبطولات المختلفة حول العالم، ويأتي في مقدمة تلك المباريات نهائي بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى القمة المرتقبة التي يحتضنها ملعب “أنفليد” بين ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.

نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في الثانية عشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، نظيره الهلال السعودي، على ملعب “سايتاما” في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ويكفي بطل اليابان التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة كي يتوج بطلًا للقارة بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالمملكة العربية السعودية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما يحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف كي يعود إلى السعودية باللقب الغالي، ويتاهل حامل لقب هذه البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية، البطولة التي تقام هذا العام بالإمارات العربية المتحدة.

نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

يلتقي فريقا سوبر سبورت يونايتد بطل جنوب إفريقيا مع مازيمبي بطل جمهورية الكونجو في الثامنة والربع مساءً، على ملعب “بيليتس ستاديوم” في جنوب إفريقيا، في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الكونجو قد انتهت بفوز مازيمبي بهدفين مقابل هدف.

الدوري الإنجليزي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ست مباريات، يأتي في مقدمتها القمة النارية التي يحتضنها ملعب “أنفليد” بين ليفربول الذي يلعب له الجناح الدولي المصري محمد صلاح، وفريق تشيلسي، والتي ستقام في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل فريق ليفربول المدعوم بعاملي الملعب والجمهور المرتبة الخامسة برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المرتبة الثالثة برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد وصيف جدول الترتيب.

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في موقعة أنفليد، ليفربول من أجل إيقاف أحد الأندية المتفوقة عليه في جدول الترتيب والدخول في المربع الذهبي، والبلوز من أجل إيقاف أحد ملاحقيه والقفز إلى المركز الثاني أمام مانشستر يونايتد.

وتأمل الجماهير المصرية والعربية في أن يستمر محمد صلاح، نجم الريدز، في تسجيله للأهداف؛ من أجل البقاء متربعًا على قمة هدافي المسابقة، ويحتل صلاح صدارة هدافي البريميرليج برصيد 9 أهداف.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

5.00 مانشستر يونايتد: برايتون.

5.00 نيوكاسل يونايتد: واتفورد.

5.00 توتنهام هوتسبير: وست بروميتش ألبيون.

5.00 كريستال بالاس: ستوك سيتي.

5.00 سوانزي سيتي: بورنموث.

7.30 ليفربول: تشيلسي.

الدوري الإسباني

2.00 ديبورتيفو ألافيس: إيبار.

5.15 ريال مدريد: مالاجا.

7.30 ريال بيتيس: جيرونا.

9.45 ليفانتي: أتلتيكو مدريد.

الدوري الإيطالي

4.00 بولونيا: سامبدوريا.

7.00 كييفو فيرونا: سيال.

7.00 ساسولو: هيلاس فيرونا.

9.45 كالياري: إنتر ميلان.

الدوري الألماني

4.30 بوروسيا دورتموند: شالكه.

4.30 إينترلخت فرانكفورت: بايرن ليفركوزن.

4.30 فرايبورج: ماينز.

4.30 أوجسبورج: فولفسبورج.

4.30 لايبزيج: فيردر بريمن.

7.30 بوروسيا مونشنجلادباخ: بايرن ميونيخ.

الدوري الفرنسي

6.00 رين: نانت.

9.00 ميتز: أميان.

9.00 تروا: أنجيه.

9.00 مونبيليه: ليل.

9.00 كان: بوردو.

9.00 ديجون: تولوز.