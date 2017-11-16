أهالي شهداء «مذبحة بورسعيد»: أين القصاص من قتلة أبنائنا؟

سادت حالة من الاستياء والقلق الشديد بين أهالي شهداء «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 شخصًا من مشجعي النادي الأهلي؛ بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر يوم الاثنين الموافق 20 من فبراير الماضي، من قبل محكمة النقض، والذي يقضي بإعدام 11 متهمًا.

وكان من المفترض أن ينفذ حكم الإعدام في حق المتهمين خلال 3-6 أشهر من تاريخ إصدار الحكم، أي في شهر أغسطس الماضي بحد أقصى، ولكن مر أغسطس ومن ورائه سبتمبر وأكتوبر، ولا يزال الأمر معلقًا، ولم يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض.

إغراءات من أجل ثنيهم عن الإعدام وتخفيف الحكم

أسر الضحايا أكدوا في أكثر من مناسبة أن هناك بعض المحاولات من مسؤولي محافظة بورسعيد وأهالي المتهمين لثنيهم عن تمسكهم بتنفيذ حكم الإعدام، وذلك من خلال تقديم بعض الإغراءات، مثل منحهم رحلات عمرة وحج ومبالغ مالية وشقق ووظائف لأبنائهم، ولكنهم رفضوا هذا الكم الهائل من الإغراءات، وأعلنوا تمسكهم بالقصاص من قتلة أبنائهم.

أهالي الضحايا وتنصلهم من محامي الشهرة

محمد رشوان، المعروف بـ«محامي شهداء مذبحة بورسعيد»، كثيرًا ما ظهر في وسائل الإعلام على أنه المدافع الأول عن حقوق ضحايا مذبحة بورسعيد، ولكن بعد ظهوره جالسًا مع إحدى أسر المتهمين في بورسعيد ومحاولاته الأخيرة مع أهالي الضحايا وحثهم على قبول الدية والصفح عن المتهمين، خرج الكثير من أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي وأهالي الضحايا عن صمتهم في بيان رسمي لجمعية أسر الشهداء، والذي أكدوا من خلاله أن رشوان لا يمثلهم، وأن المحامي الرسمي لمن سقط شهيدًا في بورسعيد هو المستشار رجائي عطية، الذي ترافع تطوعًا عن الـ72، ولم يحصل على جنيه، بالإضافة إلى المحامي محمد عثمان.

والدة الشهيد عمر أدهم همام أكدت لـ«البديل» أن رشوان لا علاقة له بالقضية، وأنه وكيل لأسرة واحدة فقط من أسر ضحايا المجزرة، مشددة على أن ما يفعله بالخروج والحديث على لسان أسر الـ72 هو إهدار لحق المستشار رجائي عطية. كما ناشدت أم الشهيد أنس، أحد ضحايا مذبحة بورسعيد، أعضاء رابطة الأولتراس عدم التعرض لرشوان، بعد التهديدات الأخيرة بالنيل منه في حالة تحدثه مرة أخرى مع أهالي الضحايا لثنيهم عن تمسكهم بالقصاص وقبول الدية من أجل تخفيف الحكم، وأكدت والدة عمر أنه ليس هناك متحدث رسمي لأسر الضحايا، وأن كل أسرة قادرة على التحدث عن نفسها.

بلاغ رسمي للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ الحكم

تقدمت جمعية أسر شهداء مذبحة بورسعيد بمذكرة رسمية إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، في 16 سبتمبر الماضي، موقعة من 46 أسرة من أسر الضحايا، يطالبون فيها بسرعة الفصل في الالتماس المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام بإعادة النظر في الحكم بإعدامهم، والذي أصدرته محكمة النقض في 20 فبراير الماضي، وأكدت المذكرة التي أعدها المستشار محمد عثمان، دفاع ضحايا المذبحة، بأنه لا محل ولا حق للمحكوم عليهم بالإعدام في المطالبة بإعادة النظر في الحكم الصادر ضدهم؛ لأنه بات نهائيًّا؛ نظرًا لصدوره من محكمة النقض، وحيث لا يجوز تقديم مثل هذا الطلب إلا إذا توافرت أحد شروط الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، مثل إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي بقتله حيًّا.. أو صدر على شخص حكم في نفس الواقعة، ويكون هناك تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم.. أو حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور.. أو حكم بتزوير إحدى أوراق الدعوى، وهي أمور لم تظهر، ولا يستند عليها الطلب بإعادة النظر في الحكم.

المرحلة الأخيرة.. التصديق على الحكم

وقالت والدة الشهيد عمر إننا واثقون بأن القصاص قادم، ولكن لماذا يقف التأخير في تنفيذ الحكم الصادر في حق هؤلاء المتهمين على قرار التصديق من قبل رئيس الجمهورية؟ مرت المدة القانونية، ولم ينفذ حكم محكمة النقض. نأمل في التصديق على الحكم قريبًا، وأن نرى القصاص من قتلة أبنائنا.