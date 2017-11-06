أندية المستوطنات تكشف دعم «فيفا» للاحتلال

وصلت أيادي الكيان الصهيوني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويبدو أن قرار الاتحاد الرياضي للعبة الشعبية الأولى في العالم لا تخرج من القائمين عليه، وأن رسالة فصل السياسة والدين على الرياضية إلى الاتحادات الرياضية المختلفة، لا يستطيع مسؤولو الفيفا استيعابها على الوجه الصحيح.

الاتحاد الدولي لكرة القدم، رفض خلال اجتماعه الأخير في الهند، التوصيات الثلاث التي رفعتها لجنة دولية عملت لأكثر من عامين سعيا لاقتراح حلول للقضية التي يطالب فيها الفلسطينيون بإيقاف ستة أندية تلعب بدعم وإدارة من الاتحاد الإسرائيلي، لكونها تقام على الأراضي المحتلة عام 1967.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه: «إثر مرحلة استشارات قانونية مطولة، اتفق مجلس الفيفا على أن الوضع الحالي يتصف بتعقيد وحساسية استثنائيين وبظروف واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من قبل المنظمات غير الحكومية مثل الفيفا»، مضيفًا: «بالنظر إلى أن الوضع النهائي لمناطق الضفة الغربية هو أمر يشغل السلطات القانونية العامة والدولية المختصة، فقد اتفق مجلس الفيفا على التزام الحياد فيما يخص الأمور السياسية».

الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون بجامعة غزة وعضو حركة فتح بالقاهرة، قال لـ«البديل» إن هناك لجنة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، عملت في فلسطين من أجل رصد الخناق والانتهاكات التي تمارسها سلطة الاستعمار على الرياضة الفلسطينية، ومن ضمن الملفات التي عملت عليها اللجنة «أندية الاستعمار»، وأكدت في تقريرها الذي رفعته إلى المكتب التنفيذي للفيفا، أن الأندية التي أسسها الكيان الصهيوني في المستعمرات غير شرعية، إلا أن الفيفا لم يعمل به وجاء قراره النهائي مخالفا لتوصياتهم، ما جعل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يطالب الاتحاد الدولي للعبة بتوضيح رفضهم لتوصيات اللجنة.

وأشار عضو حركة فتح بالقاهرة، إلى البيان الذي أصدره اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بشأن الأزمة، وأكد من خلاله أن القرار يخالف قوانين الفيفا والقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن مجلس الفيفا تخلى عن التزامه المعلن تجاه حقوق الإنسان، مستنكرا حياد الاتحاد الدولي للعبة في القضية.

وتابع الحرازين أن الرياضة تساهم في نشر السلام بين الأمم، والرسالة التي يسعى الفيفا دائمًا وأبدًا إلى تطبيقها وبوقوفه محايدا أمام انتهاكات الكيان الصهيوني من تهجير واغتصاب لأراضي وممتلكات الغير من أجل إقامة أندية تابعة له، يكون تجاوز لوائحه الخاصة التي تنص على نشر السلام والدعوة له، في ظل تجريم هذه الأفعال من قبل المنظمات والقانون الدولي الذي جرم الاستيطان بجميع أشكاله.

وأضاف أستاذ القانون بجامعة غزة، أن الاتحاد الفلسطيني مدعوم من قبل الحكومة الفلسطينية واتبع جميع السُبل من أجل إلغاء هذه الأندية، لكن الفيفا أعطاهم ظهره، مشددا على أن الاتحاد الفلسطيني مازال متمسكا بحقه وتلقى دعمًا من قبل الاتحادات العربية والإسلامية من أجل الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ للعدول عن موقفه المحايد وشطب هذه الأندية وتحذير الكيان الصهيوني بالإيقاف والشطب في حالة تكرار الأمر.

ولفت الحرازين إلى مجموعة من الضغوطات مورست على الفيفا من أجل الوقوف على الحياد وعدم اتخاذ أي قرارات تصب في صالح الجانب الفلسطيني وتمنعه من توقيع عقوبات على الجانب الآخر، مطالبا الفيفا بشطب جميع الأندية التي تم بناؤها في المستوطنات بجميع أشكالها، سواء أندية أو ملاعب رياضية أو مقرات تابعة لأندية، أو التي تنشر الكراهية والتمييز العنصري وتقام على أراضي غير مشروعة.