أمل فرح تفوز بـ«مذكرات فتاة» في «كتابي 2017»

انضمت الكاتبة المصرية أمل فرح، إلى قائمة الكتاب الفائزين بجائزة «كتابي 2017» عن كتابها «مذكرات فتاة» التي نظمتها مؤسّسة الفكر العربي، ضمن مشروعها «عربي21» الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير تعلّم اللغة العربية وتعليمها.

ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل إطلاق الحملة السنوية لتشجيع القراءة باللغة العربية لدى الأطفال والناشئة، وذلك أثناء انعقاد المنتدى العربي للتطوير التربوي في فبراير 2018، بالتعاون مع جامعة زايد في دولة الإمارات العربية المتّحدة.

وشملت قائمة الكتب الفائزة عن فئة الكتاب العلمي/ الواقعي: «صديقي» للكاتبة سمر محفوظ برّاج، رسومات منى يقظان، (دار الساقي)، «بابا شو يعني فقي» للكاتبان خليل وكنده حرب، رسومات كنده حرب، (دار الحدائق)، «مذكّرات فتاة» للكاتبة المصرية «أمل فرح»، رسومات مجدي الكفراوي، (دار شجرة).

وعن قائمة الكتاب الخيالي تضمنت القائمة: «قمر يحرسُ بيت كرمل» للكاتبة هديل ناشف، رسومات ديما أبو محسن، (دار العالم العربي للنشر والتوزيع)، «طفلةُ العرائس» للكاتبة عبادة تقلا، رسومات صباح كلّا، (دار البنان)، «الأميرة اليسار» للكاتب إلياس زغيب، رسومات سمير غنطوس، (دار النديم).

وتشمل الجائزة الفئات العمرية التالية: من 4 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 9 سنوات، ومن 10 إلى 13 سنة. وتُوزّع بالتساوي ما بين الكاتب، والرسّام، ودار النشر، لكلّ كتاب فائز، وينال الفائز في كل مجال مبلغا وقدره 25 ألف دولار أمريكى، فيما ينال الفائز بجائزة أهمّ كتاب مبلغا وقدره 50 ألف دولار أمريكى، ويحصل الفائزون على درع الجائزة وشهادة التقدير.

وتعتبر أمل فرح واحدة من أهم كتاب الأطفال في مصر، فقد حصلت على جائزة اليونسكو الدولية للتسامح عن كتاب «هف بلف» عام 2002، جائزة «إيبي» الدولية عن كتب الأطفال المتميزة في مجال الإعاقة عن كتاب الصندوق عام 2004، وجائزة سوزان مبارك الأولى في أدب الطفل مرتين، كما أنها شاركت في كتابت أغاني مسلسل الأطفال الشهير «بكار» عبر 6 مواسم للمسلسل، وأغاني مسلسل “عالم سمسم” في موسم عام 2000.