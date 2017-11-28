أدب الطفل.. غياب يضيِّع جيلاً ويجعل المستقبل غامضًا

رغم أن دول العالم تضع في أولويات اهتمامها تنشئة الجيل الجديد، الذي يمثل استمرارًا لمسيرتها، حتى إن بعض الدول صرحت بخوفها من أن جيلاً واحدًا قد يأتي دون تأسيس عقلي ونفسي وتربوي سليم، فيهدم ما بناه السابقون، بل وقد تندثر حضارتهم؛ لذا يجندون مؤسسات ومبدعين وكافة الإمكانيات لتنشئة الطفل أفضل وأكفأ تنشئة.

لكن في مصر الوضع مختلف تمامًا.. فالمسؤولون يرون أن أدب الطفل درجة ثانية بعد الآداب والفنون التي تقدم للكبار. الأمر الذي نتج عنه محدودية كبيرة في الارتقاء بفنون الطفل وآدابه.

ورغم أن لدينا هيئات ومؤسسات معنية بأدب الطفل، كالمركز القومي للطفل، وإدارة الطفل بهيئة قصور الثقافة، وقصور ثقافة الطفل، ولجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، إلا أن إنتاجها ضعيف ونمطي، ويفتقد إلى الطموح والإبداع.

في الماضي كانت جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل أبرز المسابقات التي يصحبها اهتمام إعلامي كبير، وإن كان المقابل المادي مخجلاً قياسًا بالدول العربية، إلا أنها حققت وقتها نهضة بكل المجالات التي تخص الطفل. وحاليًّا تفتقد مصر مسابقة تليق باسمها في هذا المجال، كما تفتقد برنامجًا لما يتوجب عليها من دور تجاه الجيل الجديد، سواء رسمي من خلال وزارة الثقافة ومؤسساتها، أو أهلي من خلال منظمات وجمعيات المجتمع المدني ورجال الأعمال، وحتى المسابقة التي تلقى اهتمامًا اليوم، وهي لرجل الأعمال نجيب ساويرس، أغفلت مجال أدب الطفل، الأمر الذي يدل على وجود فجوة معرفية كبيرة في القائمين على أمر الثقافة بمصر.

القاص صابر رشدي قال لـ”البديل” إن أدب الطفل كان يلقى اهتمامًا كبيرًا وشكليًّا في نفس الوقت في عهد سوزان مبارك، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية عانى هذه القطاع من عدم الاهتمام، بالرغم من أنه ركن أساسي لبناء شخصية قادرة على النهوض بالوطن.

وأضاف أن سوزان مبارك وظفت وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني في هذا الأمر، فمكتبة الأسرة مثلاً كانت إذا ذهب الفرد إليها، يجد فيها كل يوم إنتاجًا جديدًا في كافة الفروع التي تخدم الأسرة والطفل، بينما حاليًّا تراجع دورها بشكل كبير، وأصبح إنتاجها لخدمة الطفل والأسرة في تراجع بشكل ملحوظ، لا يخفى على كتاب الطفل.

وتابع رشدي أن وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم يكاد يكون قد غض الطرف عن هذا القطاع الأدبي، ولم يعد يوليه أي اهتمام، مما يعتبر دليلاً على عدم اعترافه بقدرة وتأثير أدب الطفل في تغيير النشء، خصوصًا في ظل ظهور تيارات تبث فكرًا متطرفًا في ذهن الأطفال عبر كتاباتها المختلفة.

وأكد الأديب جار النبي الحلو قال لـ”البديل” أن أدب الطفل مهم جدًّا للأطفال، وللأسف الكثير من المثقفين يعتقدون أن الكتابة للأطفال أمر سهل، لكنها من أعمق وأصعب الكتابات؛ لأنك تخاطب عقل الطفل وخياله، لا تخاطب شخصًا بالغًا وفاهمًا، مشيرًا إلى أن التراجع الذي يشهده هذا القطاع الأدبي حاليًّا ليس على صعيد الإنتاج فقط، بل على صعيد الجانب النقدي والاهتمام الثقافي بشكل كبير.

وأضاف جار النبي أن سلسلة “قطر الندى” التي كانت تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تولى رئاستها لثلاث سنوات كاملة أصدر خلالها 60 كتابًا للطفل خلال هذه الفترة، لم يصدر منها أي إنتاج بعد أن رحل عنها منذ عامين وحتى الآن، الأمر الذي ينم عن عدم اهتمام بأدب الطفل بشكل كبير.

وكشف أن أي فعالية خاصة بالأطفال يتصدرها من لا علاقة لهم بهذه النوعية من الإنتاج الأدبي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له مصر الآن تتطلب الجيش والشرطة، فهي تتطلب أيضًا مواجهة فكرية، بتنوير عقول الأطفال من الأفكار السامة بإنتاج أدبي، يبين لهم الحقائق والطريق الصحيح.

فيما قال الشاعر والروائي سمير عبد الباقي لـ”البديل” إن الاهتمام بأدب الطفل منذ القدم حتى في أيام سوزان مبارك كان اهتمامًا شكليًّا فقط لا أكثر ولا أقل أما المضمون فكان فارغًا، متسائلاً: كيف نتحدث عن أدب الطفل وأنت لم تهتم بالتعليم من الأساس؟ حتى المسؤولون عن هذا الفرع من الأدب غير مؤهلين لأن يتكلموا عنه. وأضاف عبد الباقي أن مجلات الأطفال مثل “علاء الدين” و”بلبل” وغيرهما لم يعد لها دور في هذا السباق، مشيرًا إلى أن التراجع هو المسيطر على أدب الطفل حاليًّا.

فيما رفض كاتب الأطفال عاطف عبد الفتاح مقولة “عاش الملك.. مات الملك”.. متعجبًا من أن بعض المهتمين بثقافة الطفل والذين استفادوا كثيرًا من سوزان مبارك، يهاجمونها اليوم، مؤكدًا أن أدب الأطفال اندثر بعد رحيلها، قائلاً “لو عدنا بذاكرتنا إلى فترة اهتمام سوزان بالطفل في مشروعها “مهرجان القراءة للجميع”، سنجد أنها نجحت في تحدٍّ صعب جدًّا؛ حيث كانت بداية المشروع في هوجة العولمة والانبهار بالإنترنت، ورغم ذلك وجدنا الأطفال ينكبون على القراءة، بل والقراءة العلمية، والتفت حول المشروع مؤسسات الدولة والكتاب والناشرون والمكتبات وغيرها.. كانت الدولة كلها تعمل في هذا الملف، ولم يكن مجرد شو إعلامي، بل كان مشروعًا متكاملاً”، مشيرًا إلى أن مسمى “الرعاية المتكاملة” كان متحققًا؛ حيث إن مشروعها شمل كل ما له علاقة بالطفل، بدءًا من الكتاب، فالناشر، فالمكتبة، فالأسرة، وغيرها. كما أن مشروعها كسر رتابة سيطرة بعض الكتاب والناشرين على أدب الأطفال، وخرجت أجيال جديدة من الشباب المبدعين، الذين قدموا أعمالاً حازت جوائز عالمية، إلى جانب بعض الكتاب الكبار المتخصصين في هذا المجال.

مؤكدًا “في عهدها كانت مصر رائدة وفي مقدمة الدول في هذا المجال، ولكن للأسف انتهى بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن”.

واختتم أن الأزمة في نسب المشروعات القومية لأشخاص؛ لذا لا تكتمل بعد رحيلهم، مشددًا على أن أي مشروع لثقافة الأطفال لن تقوم له قائمة إلا بتبني الدولة له، فكُتَّاب الأطفال موجودون، والمؤسسات موجودة، والناشرون موجودون، والمكتبات موجودة، فماذا يبقى؟ أن تحتضن الدولة هذا المشروع، بوصفه مشروعًا قوميًّا لا مجرد ثقافة ترفيهية، ووقتها يمكن أن نتفاءل بمستقبل أفضل، وهذا ما نتمناه.