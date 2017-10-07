إذا كنت تعمل في إحدى مجالات الأعمال التي تعتبر اللغات الأجنبية شيئا أساسيا بها، أو تقوم بدراسة تحتوى على لغة أجنبية، فمن المؤكد أنك سوف تكون دائماً في حاجة إلى الحصول على ترجمة احترافية بشكل سريع ومتقن، وهناك العديد من الطرق التي سوف تساعدك في ذلك، ونحن سوف نقدم لك بعض النصائح التي سوف تجعلك تحصل على مرادك بالحصول على ترجمة احترافية بشكل سليم.

7 نصائح للحصول على ترجمة احترافية

1_ حدد نوع النص الذي تريد ترجمته

يعتبر تحديد نوعية النص المراد ترجمته من أهم الأشياء للحصول على ترجمة احترافية، وذلك لأن ترجمة ترجمة النصوص والمقاطع العلمية مختلفة تماماً عن النصوص الأدبية، كما أن تخصيص المجال المراد ترجمته سوف يؤثر بشكل جذري على نتيجة الترجمة.

2_ الاستعانة بأحد مكاتب وشركات الترجمة

من أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها أن تحصل على ترجمة احترافية بشكل سريع وسهل، هي أن تستعين بإحدى مكاتب أو شركات الترجمة، وذلك لأنها متخصصة في هذا المجال ولديها الكثير من خبراء اللغة الذين سوف يعطونك أفضل نتائج ممكنة.

3_ استخدام ترجمة جوجل

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المتعارف عليها بين مستخدمي الإنترنت، وجوجل توفر برنامج ترجمة مجاني متاح لكل المستخدمين الذين يردون الحصول على ترجمة لبعض النصوص، ولكن هناك عيبا في ترجمة جوجل، هو أنه يقوم بترجمة حرفية وهذا شيء سوف يجعلك تشعر بالاستياء.

4_ استخدام هاتفك المحمول

من أفضل النصائح التي يمكننا أن نقدمها لك للحصول على ترجمة احترافية هي أن تستخدم هاتفك الذكي، وذلك يكون باستخدام بعض التطبيقات المخصصة للترجمة.

5_ استخدام القواميس

يعتبر استخدام القواميس من أقدم الطرق المعروفة، فهي سوف تعطيك نتيجة جيدة، ولكنها سوف تضيع الكثير من وقتك، حيث إنها تحتاج لوقت طويل للوصول إلى النتيجة المثالية، وذلك بالأخص إذا كنت غير ملم للغة الأجنبية.

6_ برامج الترجمة

إذا كنت تريد أن تحصل على نتيجة ترجمة جيدة، فنحن ننصحك باستخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة بذلك، وهناك الآلاف من برامج الترجمة المتاحة على الإنترنت التي يمكن أن تستخدمها.

7_ كتابة النص كامل

تعتبر هذه النصيحة مبنية على كل ما سبق، والمقصود بذلك إذا كنت تستخدم أحد البرامج أو التطبيقات للحصول على ترجمة احترافية يجب عليك أن تقوم بكتابة النص كامل حتى تستطيع أن تحصل على نص مفهوم، وذلك لأنك إذا قمت بكتابة الكلمة التي تريدها فقط من الممكن أنك سوف تحصل على نتيجة أو معنى غير المتوقع تماماً.

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