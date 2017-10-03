3 عروض تضيء مسارح الدولة الأسبوع المقبل

يشهد البيت الفني للمسرح حالة من الانتعاش في الفترة الأخيرة، حيث يوجد عدد كبير ومتنوع من المسرحيات التي تقدم على مسارح الدولة، كما هناك أعمال ينتظر عرضها في المحافظات وأخرى تفتح الستار لأول مرة.

سنووايت

ينتقل عرض “سنووايت” لفرقة المسرح القومي للأطفال إلى محافظة البحر الأحمر، بعد تحقيق نجاح كبير داخل القاهرة، حيث قال الفنان حسن يوسف، مدير الفرقة، إن “سنووايت” يبدأ أولى ليالي عرضه بمحافظة الغردقة، أيام الخميس والجمعة والسبت 26،27،28 أكتوبر الجاري في المركز الثقافي بالغردقة.

العرض مأخوذ عن القصة العالمية الشهيرة «سنووايت والأقزام السبعة”، التي تدور حول الملكة «سنووايت» ابنة الملك حيث توفيت والدتها «الملكة» وهي طفلة وتزوج والدها بسيدة أخرى شريرة مغرورة بجمالها، فتحكم البلاد، وتقرر قتل «سنووايت» لأنها أجمل منها، لكن الطفلة تستطيع الهرب منها، لتعيش في بيت للأقزام السبعة، وتساعدهم على تغيير شخصياتهم وتعديل سلوكياتهم للأفضل ليصبحوا أقوياء، ومن ثم يردون لها الجميل بمساعدتها في تخليص البلاد من حكم المرأة الشريرة واسترداد عرشها.

“سنووايت” تأليف وإخراج محسن رزق، وبطولة الفنانة مروة عبد المنعم، ويشارك في البطولة عايدة فهمي، مصطفى حجاج، محمد سلامة، باسم قناوي، علاء النقيب، هشام عادل، خالد إبراهيم، ومجموعة من الوجوه الجديدة الشابة.

ولاد البلد

ويفتتح العمل المسرحي “ولاد البلد” أولى عروضه على مسرح البالون يوم الاثنين المقبل، ويتناول عدة قضايا من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، والفساد وقانون الخدمة المدنية، وتهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

وقال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إنه تجرى حاليا بقاعة صلاح جاهين بالبالون البروفات النهائية للعرض المسرحي “ولاد البلد” من إنتاج فرقة المسرح الحديث، المقرر افتتاحه يوم الاثنين المقبل على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بجوار السيرك القومي بالعجوزة.

“ولاد البلد” من تأليف وأشعار مصطفى سليم, بطولة مجموعة من شباب الفنانين؛ شادي أسعد، وائل مصطفى، عبد العزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقى وألحان حازم الكفراوي، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوي شوقي.

الثامنة مساء

بينما تستعد فرقة المسرح الحديث لافتتاح العرض المسرحي “الثامنة مساء” يوم الخميس 2 نوفمبر، حيث تجري حاليًا البروفات النهائية له على مسرح الغد بالعجوزة.

“الثامنة مساء” تجربة مختلفة تدعو إلى التسامح والتصالح والعفو، حيث يدور العرض حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها.

العرض بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم، لمياء كرم، نائل علي، نور الجزار، يحكي قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مي زهدي، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.