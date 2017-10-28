185 ألف جنيه لكل لاعب في الوداد حال الفوز أو التعادل

رصد سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي المغربي، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حال تحقيق الفريق نتيجة إيجابية أمام نظيره الأهلي المصري.

ويستضيف الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، نظيره الوداد المغربي، على ملعب “برج العرب” في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “اليوم24” المغربية، فإن إدارة الوداد قامت بتخصيص مكافأة مالية من أجل تحفيز لاعبيها لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر، وتسهيل مهمتهم في موقعة الإياب بالمغرب، وبلغت المكافأة التي رصدتها إدارة النادي المغربي 100 ألف درهم لكل لاعب، بما يعادل 185 ألف جنيه مصري، في حال عودة الفريق بنتيجة التعادل أو الانتصار من برج العرب.

على جانب آخر أعلنت اللجنة المنظمة للقاء أن الجماهير المغربية ليست بحاجة إلى تذكرة لمتابعة اللقاء، ويمكن لجمهور الوداد الدخول إلى ملعب برج العرب بإبراز جواز السفر فقط، وأوضحت اللجنة أن الفريقين وصلا إلى اتفاق يقضي بأن يطبق الأمر على الجماهير المصرية أيضًا، والتي ستتنقل إلى البيضاء، الأسبوع المقبل، لمتابعة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس.

وحرصت اللجنة التنظيمية على وضع مجموعة من الترتيبات الأمنية الصارمة، أبرزها منع وضع القبعات والنظارات الشمسية، إضافة لمنع إدخال مواد صلبة، حتى ولو تعلق الأمر بشاحن الهاتف، كما أن اللافتات التي تحمل رسائل سياسية أو إشهارية أو عبارات دينية ممنوعة بمدرجات استاد برج العرب.