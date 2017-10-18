«يقولون عكس ما يفعلون».. الحكومة تخطط لتقليص الديون بسعيها للاقتراض

تقليل الديون بديون جديدة هو الخطة التي لم يقتنع بها كثير من الخبراء الاقتصاديين، لتناقض الحديث، حيث إن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي لفت إلى أن الحكومة تنظر إلى إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الحكومة لديها خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، فعلى صعيد الدين الخارجي هناك خطة لخفض معدلاته، مشيرًا إلى أنه تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.

هذه الخطة لخفض الدين الخارجي شيء جيد، ولكن عندما تجد تصريحات وزير المالية تقول إنه سيتم البدء في الترويج لطرح سندات دولية مع بداية العام القادم خلال شهري يناير وفبراير، وسوف تكون في حدود 3-4 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو، وعندما يعلن الوزير عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، يقف أمام عقلك سؤال: كيف سيتم تقليل الدين الخارجي والحكومة تسعى وتخطط لجلب مزيد من الديون؟!

وزير المالية أكد أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار، والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016، وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية.

بالنظر إلى الديون مستحقة السداد نجد أن مصر مطالبة بسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال 2018، تم تأجيل 4 مليار دولار وديعتي السعودية والإمارات بواقع 2 مليار دولار لكل دولة، فأصبحت مصر مطالبة بسداد 8.9 مليار دولار لعام 2018، وبالنظر إلى ديون مصر المستحقة السداد فإن عام 2019 يطالب مصر بسداد 6 مليارات دولار في 2019، وعام 2020 مصر مطالبة بسداد 6.1 مليار دولار، وعام 2021 مصر تسدد 3 مليارات دولار، وعام 2022 تنخفض المديونيات المطلوب سدادها إلى 2.2 مليار دولار.

السعي وراء القروض وطرح سندات جديدة يزيد من أعباء الدين في السنوات المقبلة، وهو ما حذر منه خبراء الاقتصاد كثيرًا، حيث قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن استمرار الاقتراض بهذا الشكل يجعل المستقبل مظلمًا أمام الأجيال القادمة التي ستتحمل سداد هذه الديون، بسبب عدم توجيه قيمة القروض إلى مشروعات إنتاجية يمكن الاعتماد عليها في سداد الديون وفوائدها، فأصبحت كل القروض التي تحصل عليها مصر قروضًا لسد العجز وليس للإنتاج.

وأضاف عيسى: لا يمكن لأي أحد أن يصدق أن الحكومة تريد تخفيض الدين، بسبب ما نراه من طرح سندات وتجديد قروض وتأجيل صرف ودائع، وهذا يعني أن الحكومة تسعى للاقتراض، مما يزيد من قيمة الدين الخارجي الذي قفز في عام واحد فقط من 55.8 مليار دولار إلى 79 مليار دولار، فعن أي خطة يتحدث وزير المالية؟!