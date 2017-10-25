يا عزيزي كلهم بباوي

في صيف 2005 وقبل إعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك قراره الرسمي بالترشح في أول انتخابات رئاسية تعددية بعد تعديل المادة 76 من الدستور، انتشرت في شوراع وميادين القاهرة مجسمات عملاقة لـ”المخلوع” تحيطها لافتات مبايعة وتأييد تطالبه بالترشح لولاية خامسة “من أجل الاستقرار”.

الدكاترة نبيل لوقا بباوي ضابط الشرطة السابق والقيادي السابق في الحزب الوطني وعضو مجلس الشورى المعين والحاصل على 8 دكتوراة في معظم مجالات الفكر الإنساني، كان هو صاحب الضربة الأولى في حملة مطالبة مبارك بالترشح لفترة جديدة، وبحسب ما نشر حينها فإن مجسمات “المخلوع” المثيرة للسخرية كانت من بنات أفكاره، وبعد إثارتها عاصفة من التعليقات الساخرة قررت الأجهزة الأمنية سحبها.

لم يسكت بباوي وبعد نحو أسبوع على عملية سحب المجسمات “المباركية”، نشر صاحبنا حملة لافتات “الـ 70 مليون مصري يبايعون مبارك”، وبعد أيام نزل بـ”التقيلة” وأعلن في لافتة بتوقيعه أن “الجنين في بطن أمه يبايع مبارك” الذي “فاق عدله عدل عمر بن الخطاب”.

حجبت ثورة يناير الأضواء عن الدكاترة بباوي، وحرمته من نعمة “الفتي الفضائي”، فالرجل ونظرا لتنوع معارفه كان يتحدث في كل شيئ، بدء من أمراض النساء وصولا إلى الشريعة والقانون ومحاربة الإرهاب، حتى ضبط متلبسا بحوار نشر له في “الأهرام” مع بداية حكم مرسي يطالب فيه معارضي الرئيس الإخواني بالصبر عليه وإعطائه فرصة، ثم عاد بعد سقوط الجماعة إلى الأضواء بدعوى قضائية طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بـ«إيقاف القرار السلبي الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص عدم حسمه مسألة ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي للانتخابات الرئاسية تلبية لنداء الغالبية من الشعب المصري».

أعلم أني أطلت عليكم بسيرة الدكاترة لوقا بباوي، لكن مآثر الرجل وخفة دم حملات التأييد التي كان يدشنها خطفتني عن فكرة المقال الأصلية وهي حملة “علشان تبنيها” التي انطلقت منذ أيام لمطالبة الرئيس السيسي للترشح لولاية رئاسية ثانية، حتى “يستكمل الإنجازات التي بدأها منذ توليه رئاسة مصر منذ أربع سنوات، وبدأ المواطن المصري في جني ثمارها هذه الأيام”.

الحملة التي فتحت لها بعض الأحزاب مقراتها وتمرر استمارتها على الموظفين في المصالح الحكومية للتوقيع عليها، لا تختلف كثيرا عن حملات الـ”70 مليون مواطن يبايعون مبارك”، نفس الشعارات “الاستقرار، والأمن، والإنجازات”، نفس الوجوه من فنانين وإعلاميين ورياضيين ونواب وساسة.

تدرك الجهات التي أطلقت “علشان تبنيها” أن الشعبية التي دفعت السيسي للترشح دون برنامج قبل 4 سنوات، تراجعت بشكل يصعب قياسه، فالأحوال المعيشية لعموم الشعب تدهورت بفعل قرارته الاقتصادية، ومعظم النخب السياسية التي روجت للرجل قبل الانتخابات الماضية غيرت موقفها بعد تصديقه على اتفاقية تسليم تيران وصنافير إلى السعودية.

لا تملك تلك الجهات أي خيال، استدعت خطط بباوي ورفاقه، لم يصل إليهم التغييرات الجذرية التي فرضتها مواقع “السوشيال ميديا” على الواقع، فبمجرد تدشين “علشان نبنيها” ظهرت حملة مضادة اطلقها نشطاء تحت عنوان “مش عايزينك” تحولت بعد 24 ساعة إلى “تريند” على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) يدعون فيه إلى عدم انتخاب الرئيس مرة أخرى، وذلك لتدهور أحوال البلاد خلال فترة حكمه، والارتفاع الجنوني في الأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، و زياده التضخم في الاقتصاد المصري، وقضية جزيرتي تيران وصنافير، وعدة قضايا اقتصادية وسياسية أخرى.

لن تصنع الحملات الوهمية شعبية، ولن تؤسس وصلات المبايعة الكاذبة لشرعية.. الشرعية تبنى برضا الناس واحترام عقولهم وحقوقهم والسعي إلى تحقيق مطالبهم في حياة كريمة.