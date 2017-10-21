وعد بلفور.. 100 عام من الصراعات في الشرق الأوسط

يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام الذكرى السنوية لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، بناء على المقولة المزيفة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

وعد بلفور هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور، بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

يغفل وعد بلفور البريطاني الكارثي جانبًا حاسمًا من تاريخ السياسية البريطانية تجاه هجرة اليهود والمستوطنات التي كان لها أثر كبير على اليهود والفلسطينيين والأردنيين أيضًا، وفي عام 1922 والأعوام التي تبعتها، منعت حكومة ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني، اليهود من الإقامة فيما كان يعرف آنذاك باسم “وادي الأردن”، مما أدى إلى فصل كل الأراضي شرق نهر الأرض عن المسوطنات اليهودية، وهكذا خصصت أربعة أخماس فلسطين إلزاميًّا لإنشاء دولة عربية.

بينما لاحقًا في فلسطين وإسرائيل أصبح هناك عدد كبير من السكان اليهود والعرب، وأصبحت الأردن وواديها منطقة لغالبية الفلسطينيين والسكان العرب، والأقلية البدوية دون وجود للسكان اليهود على الإطلاق.

إن تاريخ الأردن جزء لا يتجزأ من فهم تاريخ الولاية البريطانية في فلسطين والمصير المعقد لليهود والفلسطينيين والعرب ككل وعلاقتهم وتفاعلهم، ولا يمكن إبعاده من تحليل إعلان وعد بلفور وسياقه وعواقبه.

حاول البريطانيون التخفيف من آثار وعد بلفور، ولكن جهودهم كانت غير فعالة، وأثارت الحركات الصهيونية المتطرفة ضد بريطانيا في عام 1939، وهو الأمر الذي لا تشير إليه بريطانيا حتى وقتنا هذا.

نص قرار الأمم المتحدة على إنشاء دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي تجاهلته الحكومات الإسرائيلية، وعرض إسرائيل لهجوم من قبل جيرانها، ومن المؤكد أن إسرائيل اليوم تحتاج لبذل مزيد من الجهود لتعزيز حل الدولتين، ولكن الأدلة تشير إلى أنها غير ملتزمة بذلك.

يعرب الكثيرون عن استيائهم من الوضع الفلسطيني، ويعبرون عن استيائهم إزاء تدهور الحالة السياسية والإنسانية وغير القانونية بشكل كبير، وهو ما تساعد فيه الحكومة البريطانية بشكل كبير على مدى سنوات عديدة، كما أن دعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو أمر غير حكيم ومتطرف، ولن يؤدي إلى سلام أو حل عادل.