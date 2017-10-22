هل تهتم الدولة بصناعة السكر وتوقف الاستيراد نهائيًّا؟

ما زالت مصر تستقبل السكر المستورد الذي تعاقدت عليه وزارة التموين والبالغ 850 ألف طن، لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، ليكفي الاستهلاك حتى يناير 2018، وكانت مصر قد تسلمت 350 ألف طن في بداية التعاقد، على أن يستمر استلام باقي الكمية حتى نهاية أكتوبر الجاري.

المعلومات المتاحة تؤكد أن إجمالي احتياجات مصر من السكر يبلغ ٣ ملايين طن، ينُتج منها محليًّا نحو مليوني طن، بينما يتم استيراد المليون سنويًّا من الخارج لسد الاحتياجات المحلية، وبالطبع لم تكن مصر دولة مستوردة للسكر، حيث كان الإنتاج المحلي يكفي الاحتياجات، ولكن

مع الزيادة السكانية التي كان يجب أن يقابلها زيادة في المنتج بدأت مصر في الاستيراد، خاصة بعد ارتفاع التكاليف، وإحجام بعض الفلاحين عن زراعة القصب وتقَليص المساحة المنزرعة منه.

بتصريح هو الأغرب في الشهر الحالي خرج من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي تقوم بسلسلة زيارات ميدانية لصعيد مصر لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات، قالت: في ظل وجود مصانع سكر متقدمة المستوى، وزراعة قصب سكر بكثافة، فمن غير المعقول أن نستورد السكر حتى الآن. الأمر الذي قابله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بالمطالبة بإنشاء مدرسة فنية لتعليم صناعة السكر استنادًا على مصانع السكر الموجودة بمحافظة قنا.

وفي إطار المحافظة على الإنتاج المحلي من السكر قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، استمرار وقف استيراد السكر، خاصة وأن لدينا مخزونًا يكفي احتياجاتنا، والذي أعلن عنه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يكفى 5 أشهر ونصف، لافتًا إلى أن سعر كيلو السكر يبلغ 9.5 جنيهات.

بالتوقف عند تصريح وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإننا نكتشف أن وزارة التخطيط ليس لديها معلومات عن صناعة السكر في مصر، وإلا لم تكن لتقول مثل هذا التصريح، حيث إن مصر منذ فترة طويلة تستورد سكرًا من الخارج، فهل بعد تفاجؤ وزير التخطيط بوجود مصانع سكر وإنتاجه من القصب ستهتم الدولة بصناعة السكر، وتكف عن استيراده نهائيًّا؟

يقول إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الحالية تعمل في جزر منعزلة عن بعضها بعضًا دون النظر إلى إنتاج زراعي أو صناعي أو الاهتمام بالإنتاج المحلي لوقف الاستيراد، فهذا ليس من ضمن أولويات الحكومة التي لا تجيد سوى الاقتراض من الخارج وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

وأضاف «الميرغني» أن كل ما يهم الحكومة هو تنفيذ توصيات وطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي أغرقت مصر في الديون، وأدت لتدهور قيمة الجنيه المصري وانفجار موجات الغلاء، والسعي إلى استيراد الاحتياجات الأساسية لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي.