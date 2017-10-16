هدافو المسابقات الكبرى| فالكاو يتعملق.. وتألق لنجوم التانجو

كما عود عشاق ومتابعي كرة القدم كسر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني القواعد، فبدلًا من أن يتصدر الأوروجوياني لويس سواريز، هدافي البارسا بصفته المهاجم الأساسي في تشكيلة الفريق الكتالوني، قام “البرغوث” بهذا الدور بدلًا منه وتمكن من هز شباك المنافسين في الدوري الإسباني في 11 مناسبة بعد مرور 8 جولات فقط من عمر الليجا، ويتصدر النجم الأرجنتيني صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى.

غياب أجويرو

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، غاب عن آخر مواجهتين لفريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بسبب تعرضه لحادث سير، وتمكن أجويرو، من تسجيل 6 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق بواقع هدف واحد في كل مباراة، ومنح غياب النجم الأرجنتيني الفرصة للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد من اعتلاء جدول هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد7 أهداف.

إيموبيلي ينافس ميسي

لفت شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو والمنتخب الإيطالي الأضواء إليه بشدة بعدما تمكن من معادلة رقم ليو ميسي، في الليجا بتسجيله 11 هدفا في مسابقة الكالتشيو مع فريقه بعد مرور 8 جولات من عمر الدوري الإيطالي.

ديبالا قريب من مواطنه

هدف وحيد يفرق الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي من معادة رقم مواطنه ليونيل ميسي، حيث سجل اللاعب الشاب 10 أهداف مع فريقه وكان قريبًا من معادلة البرغوث لولا ركلة الجزاء التي أضاعها في مباراة فريقه الأخيرة أمام لاتسيو في اللقاء الذي خسره اليوفي 2/1.

أرجنتيني جديد

في الوقت الذي يتحدث فيه الإعلام الرياضي في العالم عن وجود أزمة في مركز رأس الحربة في المنتخب الأرجنتيني يتصدر ميسي فيه هدافي الدور الإسباني ويأتي ديبالا وصيفًا لهدافي الكالتشيو ومن خلفه مواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان برصيد 9 أهداف.

إفريقي وسط الكبار

النجم الإفريقي الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني تواجد وسط الكبار وتصدر هدافي البوندسليجا بعد مرور 8 جولات برصيد 10 أهداف، وبات اللاعب قريبًا من حصد لقب أفضل لاعب في القارة السمراء بفضل المستوى الطيب الذي يقدمه مع فريقه في الدوري الألماني.

النمر الكولومبي

اعتلى الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم فريق موناكو الفرنسي صدارة هدافي المسابقات الخمس الكبرى برصيد 12 هدفًا متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، وشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، ولكن أهداف النمر الكولومبي جاءت بعد مرور 9 جولات بفارق جولة وهدف عن الليو ميسي.