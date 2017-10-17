مواجهة صعبة للطليان بملحق أوروبا لـ«روسيا 2018»

أجريت قرعة مباريات الملحق الأوروبي المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا، اليوم الثلاثاء، بمدينة زيوريخ السويسرية مقر الاتحاد الدولي للعبة.

وشارك في التصفيات المؤهلة للمونديال 54 منتخبا من القارة العجوز، تم تقسيمهم إلى تسع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات، وتأهلت التسعة منتخبات التي حصد المرتبة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، وهي: إيسلندا، بلجيكا، إسبانيا، إنجلترا، بولندا، صربيا، ألمانيا، البرتغال، فرنسا.

فيما تأهل أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثاني للملحق الأوروبي هي: السويد، سويسرا، إيرلندا الشمالية، إيرلندا، الدانمارك، إيطاليا، اليونان، كرواتيا.

وأوقعت قرعة الملحق الأوروبي المنتخب الإيطالي في مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره السويدي، فيما يخوض المنتخب الكرواتي بقيادة نجميه لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، وإيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، مواجهة سهلة أمام منتخب اليونان أضعف فرق الملحق.

وفي مواجهة متوازنة، يلعب منتخب أيرلندا الشمالية مع نظيره سويسرا، فيما يصطدم منتخب أيرلندا بنظيره الدانماركي في مواجهة خارج التوقعات.

وشارك في سحب القرعة النجم الإسباني الدولي السابق فرناندو هييرو، في حضور مدربي وممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة في الملحق.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة من 12 وحتى 14 من الشهر نفسه.