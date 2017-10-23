«مذلة وثقيلة وتاريخية».. هكذا وصف الإعلام العربي والأوروبي هزيمة النجم أمام الأهلي

ما زالت الهزيمة التاريخية التي مُنِيَ بها النجم الساحلي التونسي أمام نظيره الأهلي المصري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم محط اهتمام وسائل الإعلام العربية والغربية، وتمكن بطل مصر من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال عقب تغلبه على النجم الساحلي، 6/2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في إياب نصف نهائي المسابقة.

“البديل” ترصد لكم ما قالته وسائل الإعلام عن الانتصار التاريخي للشياطين الحمر..

على “ليتوال”، صحيفة “الصباح نيوز” التونسية عنونت تقريرها عن اللقاء “هزيمة تاريخية تنهي مغامرة النجم في رابطة الأبطال”.

وتحدثت الصحيفة التونسية عن خيبة أمل جماهير النجم الساحلي والجماهير التونسية بعد خروج الممثل الأخير للخضر في البطولة عقب الهزيمة المذلة والتاريخية أمام الأهلي، كما وصفت خروج الإفريقي التونسي من كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب خسارته أمام سوبر سبورت بطل جنوب إفريقيا باليوم الأسود على الكرة التونسية، حيث شهد أمس الأحد، خسارة الإفريقي والنجم وتوديعهما لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ومن “الصباح نيوز” إلى صحيفة “المصور” التي جاء عنوانها قاسيًا على جماهير الإفريقي والنجم: “خذلا الجماهير وانسحبا النجم بفضيحة.. والإفريقي بطريحة”. وتحدثت الصحيفة التونسية عن النتيجة الكبيرة التي مُني بها النجم أمام المارد الأحمر، والتي تعد أكبر نتيجة يتم تحقيقها في نصف نهائي دوري الأبطال في تاريخها.

“سداسية الأهلي المصري تنهي حلم النجم الساحلي” هكذا جاء عنوان صحيفة “الصريح” التونسية، وأكدت الصريح أن الخسارة الثقيلة للنجم خلفت استياء كبيرًا وأجواء مشحونة في حجرات الملابس عقب نهاية اللقاء، وقد وجهت اتهامات عديدة للاعبين بسبب توتر علاقة بعضهم مع الإطار الفني في انتظار توضيحات من المسؤولين والإطار الفني بعد هذه الهزيمة “الكارثية”.

لم يختلف عنوان إذاعة “شمس أف أم” التونسية عن باقي الصحف والمواقع التونسية، حيث كان الاهتمام في المقام الأول بالهزيمة الثقيلة، وكتبت شمس إف إم: “بعد هزيمة ثقيلة: النجم الساحلي يُغادر منافسات رابطة الأبطال الإفريقية”.

وما زلنا مع الإذاعة التونسية، ولكن هذه المرة “جوهرة أف أم” التي جاء عنوانها مختلفًا بعض الشيء عن سابقيها، حيث علقت: “إنسحاب مرير للنجم الساحلي من رابطة الأبطال”. وتحدثت الإذاعة التونسية عن فشل النجم في التأهل عقب الخسارة الثقيلة أمام بطل مصر.

ومن الصحف التونسية إلى الصحف الجزائرية، حيث علقت “الشروق” الجزائرية في تقريرها عن اللقاء: “الأهلي يصعق النجم الساحلي بسداسية.. صعق الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي بسداسية، وضرب موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي رابطة الأبطال”.

وما زلنا مع الصحافة الجزائرية ومن جريدة “الهداف” الجريدة الرياضية الأولى في المغرب العربي، والتي جاء عنوانها عن اللقاء على النحو التالي “الأهلي المصري يكتسح النجم الساحلي بسداسية ويبلغ نهائي رابطة أبطال إفريقيا”.

ومن الصحف العربية إلى وسائل الإعلام الأوروبية، والبداية من صحيفة “ماركا” الإسبانية التي جاء عنوانها: “هاتريك أزارو يقود الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا” وقالت الصحيفة الإسبانية “وسط حضور جماهيري محدود بسبب المخاوف الأمنية، قاد وليد أزارو الأهلي المصري إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبات الأهلي قريبًا من تحقيق لقبه التاسع بالبطولة الإفريقية”.

وجاء حديث موقع “سوب سبورت” عن المباراة مختلفًا تمامًا عن حديث باقي الصحف والمواقع، وعنون تقريره بـ”الأهلي يسجل ستة أهداف للوصول إلى النهائي”، وتحدث الموقع المتخصص في الشأن الرياضي عن الرقم القياسي الذي حققه الأهلي، حيث بات أول فريق يسجل هذا الكم الهائل من الأهداف في الدور نصف النهائي.