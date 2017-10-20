مد الدراسة 3 فصول.. تطبيق شكلي للتجربة اليابانية

جاء مقترح وزارة التربية والتعليم بمد السنة الدراسية إلى 3 فصول بدلاً من فصلين، ليثير حالة من الجدل بين الخبراء التربويين، بسبب عدم جاهزية المعلمين والطلاب لتلك الخطوة من جانب وأولياء الأمور من جانب آخر، بسبب مد فترة الضغوط النفسية وتكاليف الدروس الخصوصية.

يأتي مقترح الوزارة الذي أعلنه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن رفضت الوزارة مقترح الميدتيرم المقدم من أولياء الأمور، لأنه يضر بمصلحة الطلاب، ويعتمد على الذاكرة القصيرة والحفظ والتلقين، حسبما ذكرت الوزارة، وأنه ستتم دراسة قرار مد العام الدراسي ليصبح 3 فصول، مثلما يحدث في كثير من دول العالم.

ويرجع مقترح الوزارة إلى تأثر مسئؤولي التعليم بمصر بنظام التعليم الياباني ومحاولة نقله إلينا، إذ إن معظم المدارس اليابانية تعمل بنظام 3 فترات دراسية، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد مع بداية إبريل.

وباستثناء السنين الأولى من المرحلة الابتدائية، يدوم متوسط اليوم الدراسي خلال أيام الأسبوع حوالي 6 ساعات، ليجعلها أحد أطول فترات الدراسة في العالم، إلا أن هناك اسسًا لذلك النظام، أولها ألا يتجاوز عدد الفصل 40 طالبًا.

وعلق الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، بأن مقترح الوزارة هو أمر معمول به في أغلب دول العالم، إلا أن تطبيقه في مصر قد لا يأتي بمثل النتائج المرجوة، خاصة وأن نظام التعليم المصري يعاني مشكلات كبيرة لا تساعد على تطبيق نظام الثلاث فصول دراسية، بداية من عدم تهيئة المعلم والطلاب، وصولاً إلى عدم قدرة البنية التعليمية بالمدارس المتهالكة.

وأضاف أن عملية تحسين النظم التعليمية في العالم لا تعتمد على مد وقت الدراسة فقط، وإنما تقوم على تحسين بيئة التعليم، بداية من توفير ميزانية مناسبة له وجعله أولوية في اهتمام الدولة، موضحًا ان هناك دولاً تقتصر الدراسة فيها على عدد أيام أقل، إلا أن ذلك يقابله نظم تعليمية بطرق حديثة نتائجها أكبر من الدول التي تعمل على مد فترة الدراسة، لافتًا إلى أن مقترح الوزارة لن يأتي بنتائج جيدة، لعدم استعداد النظام التعليمي مجاراته، متوقعًا أنه سوف يقابله رفض من أولياء الأمور.