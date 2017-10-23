مخاوف من نفوق الماشية.. ومطالبات بالتحصين قبل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، يعود إلى الأذهان مشاهد نفوق الماشية التي حدثت العام الماضي في بعض المحافظات بسبب انتشار الأمراض كالحمى القلاعية، وتناولت وسائل الإعلام أخبارا بأرقام كبيرة عن نفوق الماشية، كذبتها وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقالت مغلوطة ومبالغ فيها بشكل كبير.

حالات النفوق ترجع إلى عدم اتباع المربين الإجراءات الوقائية بتحصين الماشية ضد المرض، للحد من مخاطر الإصابة، وتحصين الحيوانات دوريًا بلقاح الحمى القلاعية والتحصين حلقيًا في نطاق بؤرة الإصابة في دائرة نصف قطرها 10 كم، وقياس المستويات المناعية للحيوانات بعد التحصين على فترات مختلفة، من خلال برنامج الدراسات الحقلية وبرامج التقصى السيرولوجي النشط لسحب عينات الدم.

فهل يمكن أن تتحرك وزارة الزراعة هذا العام مبكرا لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية ومنع المرض قبل الظهور أم أنها ستنتظر ظهور البؤر المرضية لكي تحتويها مثلما حدث العام الماضي، وأصدرت بيانات ألقت فيها اللوم على المربين لأنهم تقاعسوا عن التفاعل مع حملات التحصين المجانية التي تجوب كل القرى والمحافظات، وكذلك السماح للحيوانات غير المحصنة والمرقمة من دخول الأسواق، أو نقلها من محافظة إلى أخرى، فضلاً عن عدم عزل الحيوانات المشتراة من الأسواق وخلطها مباشرة مع القطعان الأصلية قبل حجزها للتأكد من خلوها من أي أمراض.

نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن، أكد على ضرورة تحصين الماشية لحماية الثروة الحيوانية قبل فصل الشتاء، خاصة أنها تنتشر فيه الأمراض مثل الحمى القلاعية وغيرها حتى لا يحدث مثل العام الماضي من نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

وقال رشدي أبو الوفا، نقيب الفلاحين بالأقصر، إن الخوف يسيطر على الجميع بسبب الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء وتصيب الماشية، ومنها الحمى القلاعية التي ظهرت بكثرة الموسم الماضي وأدت إلى نفوق عدد من المواشي، موضحا أنه يتم الآن الاستعداد من أجل التحصينات والتطعيمات اللازمة للماشية لعدم ظهور الأمراض.

وأضاف أبو الوفا لـ«البديل» أنه تواصل مع هيئة الطب البيطري بالأقصر، وأكدوا له أن التحصينات العادية ستبدأ قريبا، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي بؤر مرضية تظهر حتى يتم التعامل معها على وجه السرعة منعا لانتشار المرض إذا أصاب أي من المواشي خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص اللوم الذي وجه للفلاحين الموسم الماضي من وزارة الزراعة بتقاعسهم عن التفاعل مع حملات التحصين المجانية التي تجوب كل القرى والمحافظات، أكد أن هذا لا يحدث لأن الفلاح لا يبخل بشيء على الماشية لأنها تعد مصدر رزقه وثروته ويعمل على معالجتها بجميع الطرق.