لاعبو الأهلي يسيطرون على التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهد التشكيل المثالي الذي أعلنه الكاف عبر موقعه الرسمي تواجدا مكثفا من قبل لاعبي الأهلي، بعد الأداء الكبير الذي قدموه أمام النجم الساحلي في مرحلة الإياب، والتي انتهت بفوز الأهلي 6/2، ليضرب موعدًا مع الوداد المغربي في المباراة النهائية.

وكان للنادي الأهلي نصيب الأسد في تشكيل الكاف المثالي، حيث تواجد منه 6 لاعبين، فيما تواجد من الوداد المغربي الذي تأهل للمباراة النهائية على حساب اتحاد العاصمة الجزائري 4 لاعبين، وتواجد عنصر واحد من فريق اتحاد العاصمة، فيما خلت القائمة من أي تواجد للاعبي النجم الساحلي التونسي.

وجاء التشكل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: زهير لعروبي (الوداد المغربي)

الدفاع: علي معلول (الأهلي المصري)، محمد نجيب (الأهلي المصري)، يوسف رابح (الوداد المغربي)

خط الوسط: رامي ربيعة (الأهلي المصري)، مؤمن زكريا (الأهلي المصري)، أمير سعيود (اتحاد العاصمة الجزائري)، أشرف داري (الوداد المغربي)، محمد أوناجم (الوداد المغربي).

الهجوم: وليد أزارو (الأهلي المصري)، جونيور أجايي (الأهلي المصري).

الجدير بالذكر أن الأهلي سيستضيف الوداد المغربي في السابعة مساء السبت المقبل 28 أكتوبر، على ملعب “برج العرب” في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب بالمغرب في الرابع من نوفمبر المقبل.