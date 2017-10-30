لأول مرة في 10 محافظات.. تفاصيل الدورة العاشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي

كشفت ماريان خوري، رئيس بانوراما الفيلم الأوروبي، في مؤتمر صحفي، أقيم أمس الأحد بسينما الزمالك، عن تفاصيل الدورة العاشرة من البانوراما، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل.

حضر المؤتمر ممثلون عن عدد من الدول المشاركة في الدورة العاشرة، منهم فيكتور سلامة مدير العلاقات العامة بالمركز الثقافي الفرنسي، وأحمد إسماعيل، سكرتير الشؤون السياسية والثقافية بسفارة السويد، وفنسنت هيرلي، ممثل سفارة إيرلندا، وباولو ساباتيني، مدير المركز الثقافي الإيطالي، وكاثي كوستين، مدير قسم الفن بالمعهد البريطاني، ويوهانا كيلر، مديرة البرامج الثقافية بمعهد جوتة.

يعرض خلال الدورة 55 فيلمًا ما بين القصيرة والوثائقية والطويلة والأرشيفية، من 26 دولة أوروبية من بينها النمسا، بلجيكا، كرواتيا، الدنمارك، ألمانيا، المجر، بولندا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى العروض المختارة التي تضم أحدث الأفلام الأوروبية الروائية والوثائقية والقصيرة الحائزة على العديد من الجوائز.

وتتوسع أماكن عرض البانوراما هذا العام لتشمل 10 مدن، على أن تكون سينما «زاوية» وسينما «الزمالك»، هما داري العرض الأساسيتين، وتقدم العروض في القاهرة بمعهد جوتة، والمعهد الفرنسي بالمجان، وسينما أمير بالإسكندرية، وسينما ريو ببورسعيد، وسينما دنيا بالإسماعيلية، بخلاف عروض قنا، وأسيوط، والمنيا، والمنصورة.

وقالت ماريان خوري، خلال المؤتمر الصحفي، إن البانوراما بدأ عام 2004 بشاشة عرض واحدة حتى وصل إلى أكثر من دار عرض في 10 مدن، مؤكدة أن البانوراما من أهم الأحداث السينمائية الأكثر انتظارًا كل عام.

وينقسم برنامج البانوراما إلى 7 أقسام هي: «السينما الأوروبية»، «أفلام العمل الأول»، «موعد مع الفيلم الوثائقي»، «عدسة المدينة: غموض لندن»، «علامات سينمائية»، «كلاسيكيات البانوراما» و«عروض خاصة» التي ستعرض خلالها مجموعة منتقاة من الأفلام مثل قتل غزال مقدس «The Killing of a Sacred Deer» الذي نافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 2017.

وقال كاثي كوستين، مدير قسم الفن بمعهد البريطاني، خلال المؤتمر، إن البانوراما حدث هام يضم عددا كبيرا من الأفلام التي فاقت كل التوقعات، مضيفًا أن الأفلام التي يتم عرضها في الدورة العاشرة أفضل من الأفلام الذي يراها على مدار العام.

وأعربت يوهانا كيلر، مديرة البرامج الثقافية بمعهد جوتة بالقاهرة، عن سعادتها بعرض أفلام البانوراما في 10 محافظات، وهو ما يفتح بابًا على الثقافة الأوروبية، مشيرة إلى وجود مهرجان يدعى “الفيلم” في برلين يعرض أفلاما عربية، وهو أمر جيد للتواصل بين الشعوب والتعرف على ثقافات مختلفة، بحسب قولها.

في سياق متصل، أعلنت رئيسة البانوراما عن وجود عدد من الورش والمحاضرات على هامش الفعاليات من بينها ورشة شريط الصوت وورشة الأفلام الوثائقية ورشة كتابة السيناريو، وذلك بجانب عروض وورش للأطفال في سينما زاوية، فضلًا عن مناقشات مع بعض صناع الأفلام.

يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي بدأت سنة 2004 بعروض في القاهرة فقط، وفي العامين الماضيين توسعت في 4 محافظات، إلى أن وصلت إلى 10 مدن، وهو حدث سنوي أنشأته شركة أفلام مصر العالمية «يوسف شاهين» وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.