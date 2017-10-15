«كاف» يعيد للمنتخب أمل المشاركة في «الأمم الإفريقية للمحليين»

أعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الأمل من جديد لدى المنتخب المصري في الظهور في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018.

وأعلن الكاف صباح اليوم الأحد عند إسناده تنظيم البطولة إلى المغرب، لتكون البلد المضيف للبطولة بدلًا من كينيا التي قرر الكاف سحب تنظيم البطولة منها، بسبب التأخر في تجهيز المنشآت اللازمة لاحتضان البطولة، وذلك بناء على تقرير لجنة التفتيش التي زارت البلاد خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الماضي.

تنافست ثلاث دول على شرف استضافة البطولة قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي إسناد تنظيمها إلى دولة المغرب، وهي: المغرب وزامبيا وجنوب إفريقيا.

ويحق للاتحاد المصري تقديم طلب إلى الاتحاد الإفريقي للمشاركة في البطولة، بعدما سحب الكاف تنظيم البطولة من “كينيا”، واستبعدها من المشاركة في المونديال الإفريقي للمحليين.

وبات على الاتحاد الإفريقي للعبة اختيار دولة أخرى بدلًا من المغرب للمشاركة في منافسات البطولة التي ستنظمها الدولة العربية في الفترة من 12 يناير إلى الرابع من فبراير المقبل، وسيكون المنتخب المصري هو الأقرب للمشاركة، حيث تأهلت المغرب إلى البطولة على حسابه.