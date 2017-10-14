كاراجر: ليفربول غير قادر على الفوز بالبريميرليج

“ليفربول غير قادر على التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) إن لم يغير من السياسة التي يتبعها في سوق الانتقالات”.. هكذا بدأ جيمي كاراجر، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي، حديثه عن حظوظ الريدز في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال كاراجر، الذي بدأ مسيرته الاحترافية في ليفربول عام 1996، واستمر يدافع عن القميص الأحمر للريدز حتى عام 2013، خاض خلالها 508 مباريات، كما خاض 38 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة في الفترة من 1999وحتى 2010، في حديثه لـ”تليجراف” البريطانية، مؤكدًا أنه غير مقتنع بأن يروجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قادر على قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وأوضح: ليس هناك شك في أن الطموح النهائي لا يزال هو نفسه كما كان منذ اللقب الأخير في عام 1990، ويقع على عاتق كلوب والمجموعة المالكة للنادي إلغاء هذا التشاؤم، ولكن في كل موسم أجد نفسي أطرح نفس الأسئلة: كيف لليفربول فعل ذلك؟ كيف يمكن أن تتنافس مع ثلاثة من أغنى الأندية في العالم؟ بالنظر إلى التاريخ والتوقعات في أنفيلد، هل أصبح تتويج ليفربول بالبريميرليج مستحيل؟

وتابع: مانشستر يونايتد وتشيلسي لديهما قوة مالية وثقافة الفوز داخل وخارج ملعبهما، وهما العاملان اللذان يفتقدهما ليفربول في الوقت الحالي، على مدى السنوات السبع الماضية حاول ليفربول الظفر بالألقاب، وأسفر ذلك عن بطولة وحيدة بكأس الرابطة، ولكن على إدارة النادي أن تغير من نهجها في سوق الانتقالات إذا أرادت أن يفوز فريقها بلقب الدوري، عليها أن تنفق مثل الأندية الثلاث الكبار.

وأشار لاعب الريدز السابق إلى موقف ليفربول ومانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، الأول فضل انتظار نابي كيتا، لاعب لايبزيج الألماني كي يأتي في الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يفكر في جلب البديل، فيما قام مورينيو، المدير الفني للمان يونايتد، بإنفاق 75 مليون إسترليني لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، رغم أنه كان الخيار الثالث للفريق، ولكن بعدما تعثرت صفقة انتقال جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، وموراتا من صفوف ريال مدريد، فضل السبيشيال وان في جلب البديل لحين التعاقد مع جريزمان، هكذا تفكر الأندية التي ترغب في الظفر بالبطولات.

وأضاف: لقد رأيت إحصاءات مذهلة تثبت عدم كفاءة دفاع الفريق، في 111 مباراة خاضها الفريق منذ قدوم كلوب، نجح الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة في 37 مباراة فقط، وبالمقارنة بوضع الفريق في السابق وبالتحديد في فترة تواجد بينيتيز في موسم 2005-2006 حافظنا على نظافة الشباك في 33 مباراة خلال موسم واحد فقط، كان على كلوب ترميم الدفاع بشكل قوي خلال الميركاتو الماضي.

وتابع: بين عامي 2001 و2009 فاز فريق ليفربول الذي تواجدت به بجميع البطولات باستثناء لقب الدوري الممتاز، وتم إقالة كل من هولييه وبنيتيز، مشيرًا إلى أن المشكلة هي أن كل فريق من فرق ليفربول يقاس على ما حدث بين عامي 1963 و1990 خلال الجيل الذهبي لليفربول.

وكشف أن مالكي النادي تعاقدوا مع كلوب، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب، وهم يرون أن التحسن التدريجي في الفترة الحالية شيء إيجابي، لهذا تم التوقيع مع المدرب الألماني في ضيف 2016 لمدة ست سنوات، والمشكلة في كرة القدم الحديثة أنه لا يهم كم كنت تخطط للمستقبل، فهناك دائمًا نتيجة سيئة. أتذكر أن بينيتيز وقع على تمديد عقد لمدة خمس سنوات في عام 2009. وقد ذهب في عام 2010. ووقع رودجرز صفقة لمدة أربع سنوات في عام 2014، وغادر في عام 2015.