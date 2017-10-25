قواعد إرشادية لاستيراد القمح.. هل تحل الأزمة؟

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن إصدار القواعد الإرشادية لاستيراد القمح في غضون أسبوعين، التي ستوضح للتجار بالتفصيل جميع المواصفات والإجراءات واللوائح الخاصة ببيع القمح.

وذكر المصيلحي، أن لجنة تضم وزارة الزراعة تعكف على وضع القواعد المبسطة، في إطار الجهود الرامية لتهدئة مخاوف الموردين الذين يفرضون علاوات مخاطر كبيرة بسبب ما يصفونه بأنه عدم اتساق قواعد الاستيراد وعمليات التفتيش، موضحا أنه من الواجب إصدار القواعد وإرسالها إلى جميع الموردين حين تعرف ما ينبغي القيام به ستكون فى مأمن من أي إساءة استغلال السلطة.

من جانبها، قالت الوكالة البريطانية إن الموردين أبدوا استياءهم من قواعد التفتيش الجديدة التي فرضتها مصر وتجردهم من المزايا السابقة والخاصة بتفتيش الشحنات في الخارج، حسبما يرون، وأكد التجار أن التفتيش من قبل العاملين في الموانئ المصرية يزيد من تكلفة الشحنات ويفقدهم مزايا السفر.

وفي السياق، أشارت إحدى الصحف إلى اجتماع بين السفير الفرنسي ووزير التموين المصري بمشاركة رئيس الاتحاد التعاوني لتسويق الأقماح، وممثل عن شركة التصدير الفرنسية؛ للوقوف على آخر المستجدات في شحنة القمح والتي تم ضبط بذور خشخاش بها.

ونفت الهيئة العامة للسلع التموينية ما تداولته بعض الصحف حول اتخاذ مصر قرارا مطلع الأسبوع الجاري بوقف واردات القمح الفرنسي مؤقتا، مؤكدة أن حجم واردات الهيئة من القمح الفرنسي بلغ عام 2016/ 2017 نحو 180 ألف طن، كما بلغ حجم الواردات خلال العام المالي 2017/ 2018 نحو 60 ألف طن، ولم يتوقف الموردون الفرنسيون عن الدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة بشكل دوري.

وتستهدف مصر استيراد نحو 6.2 مليون طن من القمح للعام المالي الحالي 2017/2018، بعد عدم إنتاج الكمية المطلوبة من القمح المحلي الذي حصلت عليه مصر 3.4 مليون طن، في حين أن استهلاكنا 9.6 مليون طن سنويا.

وتظل أزمات استيراد القمح قائمة؛ ففي العام الماضي، واجهت وزارة التموين أزمة دولية بسبب توابع إقرار وإلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، بعد طلب إحدى الشركات الرومانية رد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «أرجوت» بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر السام.