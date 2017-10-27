قانون الهيئات الشبابية بين تمكين الشباب والهجوم على الأحزاب

حالة من الجدل أثارها قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، والذي وافق البرلمان على اغلب مواده، وأرجأ التصويت النهائي لحين اكتمال النصاب القانوني الأحد القادم، لأنه من مشروعات القوانين التي تحتاج الموافقة عليها لموافقة الثلثين.

الجدل جاء في ظل تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المدافعة عن القانون والمهاجمة في ذات الوقت للأحزاب السياسية، باتهامها بضعف دورها وعدم تمكينها للشباب.

يحظر مشروع القانون الذي يتكون من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.

ويؤكد مشروع القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية، ويعوقها عن تأدية دورها.

يقول محمود بدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن القانون نقلة نوعية، تحول تمكين الشباب من مجرد شعارات وتنظير يلقى في الندوات والمؤتمرات إلى مواد تشريعية تلزم بتطبيقها على أرض الواقع، معربًا أن البرلمان تلقف أخيرًا حديث الرئيس السيسي عن دعمه للشباب بشكل أكثر فاعلية من خلال دوره التشريعي، ليخرج هذا القانون للنور.

وأضاف لـ”البديل” أن فاعلية القانون الجديد تتوقف على آليات تنفيذ حقيقية على أرض الواقع، بعيدًا عن رتابة وزخم القوانين التي تضج بها المكتبة القانونية المصرية بدون تطبيق، حيث نحتاج إلى قانون يتواءم مع الفكر العصري والخصوصية الثقافية والاجتماعية والظرفين السياسي والاقتصادي اللذين تمر بهما البلاد، وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

وبسؤاله عن المسؤول عن تطبيق القانون، قال “البدوي” إن تشكيل لجان وهيئات سوف يؤدي إلى فشل المهمة، ولكن الشباب المخاطب بالقانون هو خير حامٍ لتطبيقه وتفعيله، فالقانون يمنحه مواد حقيقية يجب أن يستخدمها حال اتخاذ أي إجراء باطل في أي مؤسسة أو هيئة تقوم بإقصاء الشباب، ولا تصعده في المناصب العليا، مثل المادة الخاصة بأن يشكل الشباب 50% من أعضاء مجلس إدارة أي مؤسسة.

أما عن دور الأحزاب السياسية في بناء كوادر شبابية جديدة فيرى البدوي أن الأحزاب في مصر كرتونية، حيث يوجد عدد من اللافتات ينضوي تحتها عدد من الأعضاء، يحاول كل منهم تلميع نفسه، وعلى رأسهم رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، ولكن لا نرى للأحزاب قواعد شعبية ولا كوادر شبابية فعالة على أرض الواقع.

بينما يرى الدكتور أحمد دراج، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ” البديل”، أن القانون محاولة لتجميل صورة قبيحة، وليس له علاقة بالتمكين الفعلي للشباب، ومحاولة محمومة لتنفير الشباب من الانضمام للأحزاب السياسية أو ممارسة العمل السياسي بشكل عام.

وأضاف أن تصريحات الدكتور علي عبد العال المهاجمة للاحزاب بمثابة إهانة يعاقب عليها القانون ومحاولة للتلفيق من أجل تشويه وتحريض المجتمع ضد الأحزاب ودورها، فالأحزاب لديها شبابها، ولكن المجال السياسي العام مغلق، ولا يتيح أي نشاط، سواء للشباب أو الكبار.

وأكد دراج أن الأحزاب ترسل شبابها للمشاركة في مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس، ولكن الأمن لا يختار سوى الشباب الذي يوافق عليه فقط، أي أن الاختيار يتم من الناحية الأمنية لا السياسية.

وأعرب أن قانون الهيئات الشبابية هو آلية جديدة، تستخدمها الدولة لصناعة ما يسمى بشباب الأجهزة، بعدما نجحت في تكوين برلمان الأجهزة.

ومن جانبه أكد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لـ”البديل” تأييده لمشروع قانون “الهيئات الشبابية”، مؤكدًا أن هذا المشروع يؤكد جدية الدولة في الاهتمام بتخريج جيل واعٍ وقادر من الشباب.

وتابع بدوي أن الشعب المصري في فترة حرب ضد الإرهاب، أظهرت استغلال واستقطاب الجماعات الإرهابية للشباب والعبث بمفاهيم الدين الإسلامي وتغيير انتمائهم داخل المجتمع وتكوين أفكار عدائية، لذا من الطبيعي أن ننتهج قواعد للمشاركات السياسية في مسارات صحيحة، حفاظًا على شبابنا ومستقيل بلادنا.

وأضاف بدوي أن ممارسة الأنشطة السياسية مكانها الحقيقي داخل الأحزاب، مشيرًا إلى أن دور مراكز الشباب هو التثقيف بجانب الأنشطة الرياضية، وممارسة السياسة داخل مراكز الشباب يفسدها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدستور حظر انضمام الشباب دون الـ18 عامًا في أي حزب سياسي، مما يضمن عدم استغلال الأطفال دون الـ18 للانسياق للترويج لفكر معين، مؤكدًا أن حظر الممارسات السياسية داخل الهيئات الشبابية حماية للشباب.