قانون المرور الجديد.. بين تغليظ العقوبات وإصلاح البنية الأساسية

أثار مشروع قانون المرور الجديد حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لفلسفته المبنية علي تغليظ العقوبات دون إصلاح للطرق والكباري الموجودة في مصر والتي تعد أحد أهم أسباب كثرة الحوادث كون الطرق غير مجهزة وغير مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة، كذلك تم الاعتراض على سحب التراخيص لسيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل، حسبما ينص مشروع القانون الجديد.

كان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أعلن إرسال مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة لدراسة مدى دستوريته، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإصداره، بهدف إعادة الانضباط للشارع وإصلاح منظومة المرور والحد من الحوادث التي جعلت مصر تحتل المركز الأول عالميا في حوادث الطرق.

ورحب عدد من النواب بمشروع القانون كمحاولة لإصلاح المنظومة، كما رحبوا بمبدأ إلغاء سحب الرخص من أول مخالفة على أن يتم سحبها بعد خصم 30 نقطة من مجموع 50 نقطة تعطى لكل سائق.

إسناد التراخيص لوزارة النقل

النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، اعترض على قرار الحكومة إنشاء جهاز لتنظيم النقل، إذ إن فكرة الجهاز تقوم على تحصيل رسوم تسجيل سنوياً وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، بما يمثل أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور والضرائب والتأمينات، الأمر الذي يشكل أعباء أخرى على القطاع، قائلاً “مش عارف السائقين هياخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق”.

وأشار بدوي، إلى أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى تيسير سيارة نقل “لنقل البضائع” بحمولات محددة طبقا لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلاً عن جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.

وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات، نقل تبعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلي وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسؤولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ على الأمن العام، كما أن عملية التراخيص عمليات إدارية وفنية تخضع لإشراف فنين وخبراء.

واقترح تطبيق النظام الآلي داخل قانون المرور الجديد في الطرق الإقليمية المهمة والطرق الرئيسية كالطريق الإقليمي الدولي والقاهرة الإسكندرية إلى أن يتم تحويل كل المحافظات إلى النظام الجديد وإلى أن تستطيع الدولة إدخال التكنولوجيا على كل الطرق داخل المحافظات وخارجها.

وقال عماد نبيل، الخبير في مجال الطرق، إن أزمة المرور في مصر أكبر من أن تختزل في مشروع قانون خاصة أنه تم تغييره أكثر من 5 مرات في الفترة من 2008 وحتى 2017، لذلك فالجانب التشريعي ليس هو المشكلة الأساسية، والتجربة تؤكد ذلك، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد مبني على فلسفة العقوبة بشكل جديد وليس حل مشاكل المنظومة.

وأضاف لـ”البديل” أن البنية التحتية في مصر بحاجة إلى إصلاح وإنشاء طرق وكبار تستوعب الزيادة السكانية التي انعكست على زيادة عدد المركبات في الطرق، مشيرا إلى أن هناك طرقا جديدة تم إنشاؤها بين عدد من المحافظات ولكن القاهرة الكبرى مازالت تعاني من نفس الأزمة ومازالت هناك طرق تغلق لعدة ساعات لمجرد عطل سيارة أو حادث صغير على كوبري أكتوبر.

أرقام الحوادث

كان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قد كشف، قبل أيام، أن 94% من حوادث الطرق في مصر سببها العنصر البشري ومواصفات المركبة، بينما تتحمل مواصفات الطرق 4% فقط، والعوامل الجوية 2%، وقال سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في عدد حوادث الطرق، بما يساوي ١٤ ألف ضحية سنويًا، و٦٠ ألف مصابًا.

ملامح القانون

وكان اللواء مجد الدين عبد الرازق، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، قد أعلن أن قانون المرور الجديد مكون من ٩٥ مادة مقسمة لفصل تمهيدي و6 أبواب، وأن الباب الأول ينظم قواعد استخدام الطريق، والثاني يتحدث عن شروط رخص القيادة والتسيير، والثالث يوضح الضرائب والرسوم، والرابع يحدد قواعد الضبط المروري لاستحداث نقاط التقييم.

وأشار عبد الرازق، إلى أنه سيتم تقسيم العقوبات لـ٥ شرائح، كل شريحة تستلزم خصم نقاط يترتب عليها إيقاف صلاحية الرخصة لمدة معينة، والالتزام بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمد لاستعادة صلاحية الرخصة.

وأوضح، أنه على سبيل المثال المواد من ٧٦ الى ٨٠ تتحدث عن أنه إذا كانت المخالفة بسيطة تخصم نقطة والمخالفة الشديدة ٥ نقاط من إجمالي عدد نقاط الرخصة البالغة ٥٠ نقطة. وأكمل، أن القانون استحدث المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ ليؤكد على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة، ومنح المحافظ فرض رسم لا يتجاوز ١٠٠ جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور بالمحافظة لإيجاد موارد لتطوير منظومة المرور.