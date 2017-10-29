في نهائي إفريقيا.. نتائج الأهلي خارج ملعبه تمنحه الأفضلية

سادت حالة من التشاؤم بين جمهور النادي الأهلي والكرة المصرية عقب تعادل الأهلي مع الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتعادل الأهلي، أمس السبت، على ملعبه ووسط 60 ألف من أنصاره الذين تواجدوا في مدرجات ملعب “برج العرب” بالإسكندرية لمؤازرة فريقهم أمام بطل المغرب، بهدف لمثله لترتفع حظوظ الفريق الودادي في الظفر باللقب حيث يكفيه التعادل السلبي في موقعة الإياب التي ستقام على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء يوم السبت المقبل، أو الفوز بأي نتيجة.

الأهلي سبق له التتويج بهذه البطولة 8 مرات من قبل، فيما تمكن بطل المغرب من تذوق حلاوة التتويج بالأميرة الإفريقية في مناسبة واحدة فقط.

سجل الأهلي خارج ملعبه في النهائي الإفريقي مبشر للغاية، فقد خاض المارد الأحمر 9 مواجهات خارجية تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في 8 منها وذاق مرارة الهزيمة في مباراة وحيدة كانت أمام أشانتي كوتوكو الغاني في نسخة 1983 وخسر الأهلي البطولة في ذلك الوقت.

في نسخة 1982، التي شهدت أول تتويج للأهلي بالبطولة الإفريقية، فاز الأهلي في القاهرة 3/صفر، وتعادل في كوماسي أمام أشانتي كوتوكو الغاني 1/1.

وفي النسخة التالية 1983 تعادل الفريقان في القاهرة بدون أهداف وخسر الأهلي اللقب بعدما سقط في كوماسي بهدف دون مقابل.

في نسخة 1987 تعادل الأهلي في أم درمان مع الهلال السوداني بدون أهداف، وتمكن من الانتصار إيابًا في القاهرة بهدفين دون مقابل.

في نسخة 2001 واجه الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا وتعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا 1/1، وفاز الأهلي إيابًا 3/صفر.

في نسخة 2005 تعادل الأهلي في سوسة أمام النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، وفاز في القاهرة 3/صفر وحصد لقبه الرابع في تاريخه.

في النسخة التالية 2006 واجه الأهلي الصفاقسي التونسي وتعادل الفريقان في القاهرة 1/1، وتمكن الأهلي من الفوز إيابًا في رادس بهدف دون رد.

في نسخة 2007 واجه الأهلي النجم الساحلي التونسي وتعادل الفريقان في سوسة بدون أهداف، ولكنه خسر هذه المرة على ملعبه بالقاهرة 3/1.

في نسخة 2008 فاز الأهلي في القاهرة على القطن الكاميروني 2/صفر، وتعادل الفريقان في جاروا 2/2.

في نسخة 2012 تعادل الأهلي مع الترجي التونسي بمدينة الإسكندرية 1/1، وتمكن المارد الأحمر من قلب الطاولة على بطل تونس في رادس وفاز عليه 2/1.

وفي نسخة 2013 تعادل الأهلي ذهابًا في جوهانسبرج أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا 1/1، وفاز في القاهرة 2/صفر.