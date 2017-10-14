في ظل ضعف الإقبال.. «أطباء بلا حقوق» تكتسح انتخابات النقابة

شهد أمس الجمعة انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء، والمقرر انعقادها فيكل المحافظات تحت إشراف قضائي كامل. ورغم أن النقابة العامة للأطباء دعت جموع الأطباء البالغ عددهم 270 ألفًا من مختلف المحافظات للمشاركة في العملية الانتخابية، إلا أن الإقبال على التصويت كان ضعيفًا بصورة ملحوظة، وقد تنافس 89 مرشحًا على 12 مقعدًا.

كانت المنافسة الأقوى بين قائمتي تيار الاستقلال وتمثلها جماعة “أطباء بلا حقوق” وقائمة التجديد، الأولى تحظى بأغلبية مقاعد مجلس النقابة، ورفعت شعار “أدلي بصوتك وحافظ على نقابتك…”.

وفاز مرشحو قائمة “أطباء بلا حقوق” بمقاعد التجديد النصفي لمجلس نقابة القاهرة لكافة المقاعد بالكامل، وهم الدكتور أحمد بكر، والدكتورة سناء فؤاد، والدكتورة سناء مهران، والدكتور خالد البهي بمقاعد الأكثر من ١٥ سنة.

أما على مستوى مقاعد الأقل من ١٥ سنة فاز كل من الدكتور باسم الضوي، والدكتور محمد مقبل، والدكتورة شنودة القزاز، والدكتور منار عماد.

يذكر أن النتيجة النهائية لكافة المحافظات سوف يتم الإعلان عنها غدًا الأحد.

وعن سبب ضعف الإقبال أوضح عدد من الأطباء أنه يأس الأطباء من الإصلاح، سواء داخل أروقة النقابة أو كمنظومة صحية بشكل عام، وهو ما ذكره الدكتور سيد حربي إخصائي أمراض القلب بقوله: للأسف هذه الانتخابات كان عليها أمل كبير في الإصلاح، واختيار مجلس نقابة قوي يعبر عن كافة الأطباء، ويكون حلقة الوصل بين الأطباء ووزارة الصحة، ولكن الأمر جاء في قمة اليأس، فمشاركة الأطباء جاءت ضعيفة بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في رؤية الأطباء أن كل من يتقدم للانتخابات يرفع شعارات للإصلاح والحفاظ على حقوق الأطباء، وفي النهاية يتحول الأمر إلى عمل نقابي دون تحقيق أي وعود، موضحًا أن ما حدث أمس يدل على حالة اليأس التي أصابت الأطباء مقارنة بالانتفاضة التي قاموا بها في فبراير 2016 إثر تعدي أمناء الشرطة على أطباء المطرية، ولكن ما حدث امس لم يكن متوقعًا على الإطلاق، وأوضح حربي لـ”البديل” أن هذا مؤشر خطير للأطباء خاصة في ظل محاربة الحكومة للأطباء بعدم تطبيق بدل العدوى، وعدم اتخاذ مواقف رادعة لحماية الأطباء من تعدي المرضى عليهم.

وعلق الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أن مشاركة الأطباء في الانتخابات سوف تساعد في إبراز حقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن إصابة الاطباء بحالة من اليأس لن تؤدي على أي تقدم، بل على العكس سوف نعود للخلف بصورة ملحوظة، خاصة أن الجهات التنفيذية كانت في البداية تعوق مطالب الأطباء، ولا تسعى إلى تحقيقها، ولكن مع الإصرار والتمسك بحق الطبيب بدأنا في تحقيق جزء من هذه المطالب، ووصف الطاهر اليأس بأنه مقبرة للحقوق.

و من جانبه استنكر الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ضعف الإقبال، مؤكدًا أن الأعداد المشاركة أقل بكثير مما كان متوقعًا، خاصة أن شريحة كبيرة من الأطباء لهم مطالب يأملون في تحقيقها، ولكن الأعداد المشاركة كانت صادمة.