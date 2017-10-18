فلسطينيون: حل أزمة المعابر والضرائب ضمان نجاح المصالحة

ما زالت حكومة الوفاق الفلسطينية تتسلم مهامها في قطاع غزة، باستلام وزراء الحكومة مقرات الوزارات في قطاع غزة، وتعيين طواقمهم للمباشرة في أعمالهم، لكن معبر رفح كان مسألة شائكة طيلة سنوات الانقسام، بل إنه كان السبب الأقوى لفض جميع الاتفاقيات وعودة الخصام.

منذ أيام وصل نظمي مهنا، رئيس هيئة المعابر والحدود في حكومة الوفاق لقطاع غزة، وتوجه إلى دوائر تسجيل المسافرين في جولة تفقدية، تسلم بعدها إدارة شؤون المعابر في قطاع غزة، رافقه مسؤول قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، حيث دارت بينهما نقاشات حول عمل المعابر وما سيتم تنفيذه من خطط.

أصوات فلسطينية عديدة قالت إن مسألة جباية الضرائب والمعابر، تعد اختبارا حقيقيا لنجاح المصالحة الفلسطينية ورزمة الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس.

عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أكد أن نهاية الانقسام، كان نتاجا لقرارات القيادة الفلسطينية، موضحا أنها ستعيد مراجعة كافة الإجراءات التي تتعلق بخدمة المواطنين.

تسلم الوزارات يسير على نحو ملائم حيث لم يشهد أي اعتراضات أو مشكلات بين الطواقم الجديدة وحركة حماس في قطاع غزة. إلا أن الأمر لن ينتهٍ في وقت قصير، خاصة أن تسلم الوزارات يحتاج لعدد من الترتيبات.

الحكومة الفلسطينية أكدت في جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، أنها تمتلك خطة شاملة لتنظيم الوزارات واستلامها في قطاع غزة، وانبثق عن الاجتماع الوزاري، إعلان البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، إضافة لفتح باب التجنيد في قطاع غزة.

وينتظر الفلسطينيون انفراجة تؤدي لفتح معبر رفح بشكل طبيعي للسفر، حيث يوجد مئات الآلاف منهم يترقبون عمل المعبر للتمكن من مواكبة مصالحهم خارجيا، سواء كانت عملا أو دراسة أو حتى للعلاج.

بعض المواطنين عبروا لـ”البديل” عن آرائهم حول المصالحة وفتح معبر رفح، حيث قال رامز حاتم، إن أول ما يشير إلى أن المصالحة بين فتح وحماس قد وصلت لأرض الواقع، فتح معبر رفح بشكل منتظم، فخلال كل سنوات الانقسام، كان المواطن يرى الانقسام العائق الأول أمام سريان الحياة بشكل طبيعي في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالضرائب، قال حاتم، إن نهاية الانقسام تعني انتهاء الضريبة المزدوجة على المواطنين في القطاع، أي اختفاء الضريبة التي تفرضها حكومة حماس على السلع في القطاع، وهذا يخفف من الأعباء المفروضة على المواطن.