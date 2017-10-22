فرض رسوم على «مشايات» الفنادق يزيد معاناة السياحة

حالة من الاستياء انتابت العاملين بالقطاع السياحي؛ من قرار هيئة موانئ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية وقياس الشواطئ والمشايات بغرض فرض رسوم جديدة على المشايات والسقالات داخل الفنادق التي توصل السائح إلى المياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة على الشواطئ.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة كل جهدها لتنشيط السياحة وعودتها إلى عصرها الذهبي؛ تشكل هيئة موانئ البحر الأحمر لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية وقياس الشواطئ والمشايات بغرض فرض رسوم كبيرة على مشايات وسقالات الفنادق، رغم أنها خاصة بنزلاء الفندق فقط ولا تصلح لأن تكون مرسى عام للجميع.

وأضاف عبد اللطيف، أن معظم الفنادق تنشئ هذه المراسي والمشايات لأن معظم شواطئها توجد بها شعاب مرجانية، فلا يستطيع السائح نزول الشاطئ، فيتم عمل سقالة أو ممشى داخل البحر حتى يستطيع السائح نزول الشاطئ بعيدا عن الشعاب المرجانية.

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، بإلغاء الرسوم وعدم فرض أخرى بدون قانون ينظمها ويتم التصديق عليه من مجلس النواب، مناشدًا اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بضرورة بحث المشكلة والعمل على حلها ووضع الأمور في نصابها الطبيعي.

يذكر أن إيرادات السياحة وأعداد السياح انخفضت في مصر منذ 2010 حتى 2016، حيث حققت مصر إيرادات في عام 2010، بلغت 12.5 مليار دولار بعدد سائحين 14.7 مليون سائح، ووصلت في 2016 مبلغ 5 مليار دولار بعدد سائحين 5.3 مليون سائح، وتسعى من خلال هيئة تنشيط السياحة إلى عودة السياحة المصرية إلى ما كانت عليه بتقديم منتج سياحي يمتاز بجودة الخدمة، من خلال التدريب الجيد وصيانة الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي تسعير المنتج بشكل أفضل.