فتحي الشقاقي.. الشاعر المقاوم

تحل اليوم الذكرى الثانية والعشرين لرحيل مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، الشاعر الشهيد فتحي الشقاقي، الذي اغتيل في مثل هذا اليوم على يد جهاز الموساد الإسرائيلي في مالطا عام 1995، عقب تنفيذ عملية “بيت ليد” البطولية في الثاني والعشرين من يناير من نفس العام، والتي نتج عنها مقتل 22 عسكريًّا إسرائيليًّا وسقوط 108 جرحى.

تميز الشقاقي بالثقافة الموسوعية، فهو أحد أبرز رموز التيار المستنير داخل الحركة الإسلامية، كما أنه مجدد الحركة الإسلامية الفلسطينية وباعثها في اتجاه الاهتمام بالعمل الوطني الفلسطيني، وإعادة تواصلها مع القضية الفلسطينية عبر الجهاد المسلح، فدخلت بذلك طرفًا رئيسيًّا ضمن قوى الإجماع الوطني الفلسطيني بعد طول غياب.

انفرد الشقاقي عن غيره من المقاومين بأنه كان شاعرًا ومفكرًا وأديبًا، فقد أحبَّ أشعار محمود درويش، ونزار قباني، وكتابات صافيناز كاظم، وأعجب بالشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، بل وكان له ذوق خاص في الفن، كما أنه نَظَمَ الشعر أيضًا، فمن أشهر قصائده قصيدة “الاستشهاد.. حكاية من باب العامود”، والتي نشرت في العدد الأول من مجلة المختار الإسلامي في يوليو 1979م وجاء فيها:

تلفظني الفاء،

تلفظني اللام،

تلفظني السين،

تلفظني الطاء،

تلفظني الياء،

تلفظني النون،

تلفظني كل حروفك يا فلسطين،

تلفظني كل حروفك يا وطني المغبون،

إن كنت غفرت،

أو كنت نسيت.

ومن درجة عشق الشهيد للشعر كان ينْظِمُ الشعر لوالدته المتوفاة منذ صباه، ويهديها القصائد في كل عيد أم، ويبكيها كأنها توفيت بالأمس، وكان يقول عن أسلوب حركة الجهاد في المقاومة: “إننا لا نتحرك بأي عملية انتقامية إلا على أرضنا المغصوبة، وتحت سلطان حقوقنا المسلوبة، أما سدنة الإرهاب ومحترفو الإجرام فإنما يلاحقون الأبرياء بالذبح عبر دورهم، ويبحثون عن الشطآن الراقدة في مهد السلام ليفجروها بجحيم ويلاتهم”.

وعن الشهادة كان يقول الشقاقي: “فالصف الأول يستشهد، والصف الثاني يستشهد، والصف العاشر يستشهد، نحن شعب الشهادة، ولو على حجر ذبحنا لن ننكسر، ولن نستسلم، ولن نساوم”. وعن الشهداء قال: “لأن نُستشهد وعلى فمنا ابتسامة حمراء خير من أن نحيا في الذل عابسين”.

ويوم أن أذيع نبأ استشهاده رثته الأديبة المصرية صافيناز كاظم قائلة: “يوم قرأت نبأ استشهاده في مالطة، أذاعوا اسمه فتحي الشقاقي، وحين تأملت صورة بدت غير مألوفة لديَّ، فقد كان لا يزال في مخيلتي يوم رأيته آخر مرة في القاهرة، صيف 1981”.

وأضافت: “في وجهه البشاشة، وللأمل مفتوح الذراعين، وللحلم يرنو بنظرته، يحمل أوراق شعر وكلمات نثر مفعمة بالجمال، يستخدم قيمًا كثيرًا، وتعجبني في مواقعها، كان يردد: يكفي أن نغرس الشجرة، ونحميها لتنمو، وستجني الأجيال القادمة الثمرة الطيبة بديلًا عن الثمار المرة التي ورثناها نحن. أعجبته كلمة للإمام علي بن أبي طالب: “نعم الحارس الأجل”، قالها، كرّم الله وجهه، عندما نصحوه باتخاذ احتياطات ضد المتربصين به، فتحرر الشهيد منذ البداية من كل خوف، ليتحرك خفيفًا طائرًا بجناحي: الشعر والأمل في الشهادة”.