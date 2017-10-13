«علشان تبنيها».. آخر حملات دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

“علشان تبنيها” حملة جديدة تنضم إلى عشرات الحملات التي تم تدشينها خلال الأسابيع القلية الماضية لدعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي ستبدأ أولى جولاتها في شهر إبريل القادم، حيث تدعم الحملة ترشح السيسي، الذي لم يعلن موقفه بعد من الانتخابات، لتولي فترة رئاسية جديدة.

وعلى غرار حملة “تمرد” فيما يخص جمع التوقيعات استخدمت حملة “علشان تبنيها” نفس الطريقة، حيث قامت بطباعة الآلاف من الاستمارات التي تتضمن توقيع المواطن تأييدًا لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وأن صاحب هذه الاستمارة سينتخب السيسي.

وتعد هذه الحملة هي الأكبر من حيث الجهات التي أعلنت دعمها لها، رغم أنها حديثة التدشين، فلم يمر أيام على حفل التدشين الذي عقد بأحد فنادق الجيزة، وسارعت عدة أحزاب ومجموعة من النواب لإعلان دعمها وفتح مقراتها لهذه الحملة، فيما انضم ائتلاف “حب الوطن” إلى الحملة، كذلك أعلن عدد من المحافظين انضمامهم لتأييد الرئيس السيسي، ووقعوا على استمارة الحملة، وكان آخرهم محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه.

وعلى الصفحة الرسمية لهذه الحملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وصل عدد المتابعين لها نحو نصف مليون شخص، حيث بدأت الصفحة في استعراض نشاط السيسي في الملفات الرئيسية، مثل حل مشاكل المناطق العشوائية، وإنشاء مجمعات سكنية لهم كما هو الحالي في حي الأسمرات.

فيما أكد النائب البرلماني كريم سالم، أحد مؤسسي حملة “علشان تبنيها” والمتحدث الرسمي، أن الحملة تفتح أبوابها لجميع الفئات للانضمام، طالما الهدف والرؤية واحدة، وهناك عدد كبير من الائتلافات ونواب مجلس النواب انضموا إلى الحملة.

وخلال الأيام الماضية أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، الانضمام رسميًّا لحملة “علشان تبنيها”، مجددين الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الترشح لرئاسة الجمهورية، استكمالاً للمسيرة الوطنية الصادقة المخلصة.

وأكد رشاد أن الحزب قرر فتح المقرات للراغبين في ملء استمارة الحملة واعتبار مقرات الحزب مقرات للحملة في كافة أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب تخصيص الأرقام المرفقة بالقرار للتواصل في جميع المحافظات والمراكز وذلك للاستعلام عن الحملة وملء الاستمارات.

وقرر الحزب تخصيص غرفة عمليات مركزية وأرقام للتواصل مرفقة بالقرار للراغبين في الانضمام للحملة والتطوع فيها.

في نفس السياق أكدت النائبة مايسة عطوة، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، عضو ائتلاف “في حب الوطن”، أنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة الإقبال الكبير جدًّا من المرأة العاملة ونقابة البنوك برئاسة النائب جمال عقبي، على الانضمام لحملة “علشان تبنيها” والتوقيع على استمارتها دعمًا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وقالت النائبة، فى بيان لها أمس الخميس: إن هناك إقبالاً شديدًا من المرأة العاملة ومن أعضاء نقابة العاملين بالبنوك للتوقيع على استمارة حملة “علشان تبنيها”، لدعم ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية من أجل استكمال مشواره في محاربة الإرهاب ولاستكمال المشروعات القومية التي بدأها منذ توليه المسؤولية، مستطردة: “وحتى نتمكن من محاربة الفساد وعلشان نعلم أولادنا.. فلتحيا مصر بعمال مصر”.

في نفس السياق قال الإعلامي أحمد الشاعر أحد مؤسسي الحملة إن الهدف من هذه الحملة هو دعوة الرئيس السيسي للترشح للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية وذلك عن طريق تجميع أكبر عدد ممكن من الاستمارات الموقعة من المواطنين بالرقم القومي، حيث تستهدف الحملة تجميع 25 مليون استمارة.

وأضاف الشاعر، في تصريحات خاصة لـ”البديل”، أن الحملة أصبحت لها مقرات في جميع أنحاء المحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية، بعد أن انضمت لها الأحزاب، وآخرها مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن من ضمن أهداف الحملة توعية المواطنين بما تم تحقيقه من الحكومة ومؤسسة الرئاسة خلال الفترة الرئاسية الحالية، حيث يوجد حملات تسوية لما تم إنجازه.