صلاح بجوار ميسي ورونالدو

صلاح بجوار ميسي ورونالدو

صلاح بجوار ميسي ورونالدو
رياضة

وضع موقع “بليتشر ريبورت فوتبول” الأمريكي، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على أحد أغلقته ضمن احتفالات الموقع العالمي بالمنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقاد نجم ليفربول الإنجليزي منتخب الفراعنة إلى تحقيق انتصار في الوقت القاتل من المباراة على نظيره الكونغولي يوم الأحد الماضي، ليقوده إلى التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا بعد 27 عامًا من الغياب لم تطأ قدم الفراعنة فيها المونديال.

وقامت الصفحة الرسمية لموقع موقع “بليتشر ريبورت فوتبول” الأمريكي، أمس الثلاثاء، بتغيير صورة الغلاف الشخصي للصفحة الرسمية للموقع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ووضع صورة للفرعون المصري وهو يقوم بالاحتفال مع الجماهير في ملعب “برج العرب” عقب التأهل للمونديال.

واليوم فاجأ الموقع الأمريكي الجماهير المصرية بتصميم فريد شهد تواجد النجم المصري إلى جانب نجوم كبار ساهموا بقوة في تأهل منتخباتهم إلى كأس العالم، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا وأفضل لاعب في العالم، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

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