سان جيرمان يستكمل رحلة بناء فريق الأحلام.. واللعب المالي العائق الوحيد

أبدى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته في التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة القطري ناصر الخليفي، مالك النادي، لبناء فريق مرعب يغزو به القارة الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

اللاعب البرازيلي على رادار العديد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، الذي حاول بشتى الطرق ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المنصرم، ولكن تمسك الريدز بخدمات نجمه الأول ومغالاته في طلباته المالية حالا دون إتمام الصفقة، ولكن وفقًا لما ورد في وسائل الإعلام الغربية خلال الآونة الأخيرة فإن النادي الكتالوني لم يفقد الأمل في جلب اللاعب صاحب الـ25 عامًا إلى ملعب “كامب نو”، ولكن يبقى المبلغ الكبير الذي رصده النادي الإنجليزي للاستغناء عن خدمات نجمه العائق الوحيد في وجه البارسا.

على الجانب الآخر لم يعد المقابل المالي المرصود من قبل ليفربول عائقًا أمام فريق العاصمة الفرنسية باريس في التعاقد مع اللاعب، كما أن اللاعب لا يمانع في الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، نظرًا للعلاقة الطيبة بينه وبين مواطنه نيمار داسيلفا، لاعب سان جيرمان.

القطري ناصر الخليفي أنفق مبالغ طائلة منذ قدومه إلى النادي الباريس، من أجل بناء فريق قوي يمكنه من غزو أوروبا والتتويج بجميع البطولات المحلية والقارية، وبالفعل تمكن باريس سان جيرمان من فرض هيمنته على البطولة المحلية، ولكن لا تزال الأميرة الأوروبية غائبة عن دولاب بطولات فريق العاصمة الفرنسية.

وضخ الخليفي، خلال الميركاتو الأخير، الكثير من المال من أجل الوصول إلى حلمه، فقام بإبرام أغلى صفقتين في تاريخ كرة القدم، بعدما جلب البرازيلي نيمار داسيلفا، من صفوف برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو، إلى جانب الفرنسي كليان مبابي، من صفوف موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو.

ويضم الفريق العديد من النجوم إلى جانب الصفقتين الكبيرتين اللتين جلبهما النادي في الميركاتو الأخير، مثل: دانييل ألفيس، تياجو سيلفا، جوليان دراكسلر، ماركو فيراتي، تياجو موتا، أنخيل دي ماريا، إدينسون كافاني، لوكاس مورا، ولكن طموح الخليفي يتخطى أبعد الحدود، حيث يرغب في جلب نجوم العالم لتشكيل قوة ضاربة تجعل من النادي الباريسي “غولاً” تهابه أندية العالم، ولكن ما يقف في وجه الخليفي القانون الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في عام 2009 وفعله في 2011 والذي ينص على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من تلك المصاريف الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور، سواء للاعبين أو الموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي.

ولولا هذا القانون الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعبة، لقام بطل فرنسا بإبرام أكثر من صفقة خلال الميركاتو المنصرم وما اكتفى بنيمار ومبابي، حيث كان يفكر جديًّا في ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.