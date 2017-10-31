روسيا تواجه تهديدات «داعش» بالتشديدات الأمنية قبل المونديال

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بشغف الرابع عشر من يونيو المقبل، موعد انطلاق الحدث الأبرز والأهم على صعيد اللعبة الشعبية الأولى في العالم، النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها روسيا للمرة الأولى في تاريخها.

ووسط انشغال العالم بمعرفة هوية المنتخبات المتأهلة للحدث العالمي الذي يقام كل أربع سنوات، تنشغل القيادة الروسية بالملاعب التي ستستضيف البطولة والجوانب الأخرى المتعلقة بها من أجل تنظيم بطولة تليق باسم وحجم البلد الكبير.

وفي ظل الوضع الأمني غير المستقر المشتعل في العالم بأثره حاليا بسبب انتشار الإرهاب وتوغله داخل العديد من البلدان العربية والغربية وظهور تهديدات تحيط بالبطولة المقبلة من المونديال، تسعى الحكومة الروسية إلى إيصال رسالة إلى العالم بأن الروس قوة لا يستهان بها من خلال الوصول بالبطولة إلى بر الأمان وسط هذا الكم الهائل من التهديدات.

وأصدر الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف وسائل النقل والفنادق خلال مباريات كأس العالم الصيف المقبل، وفقا للمكتب الإعلامي في الكرملين، عقب الرسائل التي نشرتها “داعش” ورصدتها وسائل الإعلام الغربية، وتؤكد من خلالها استهداف كأس العالم والعديد من نجوم اللعبة.

وأوكل بوتين بمهام متابعة التشديدات الأمنية الإضافية، رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، حسبما أفادت وكالة روسيا اليوم، والموعد النهائي للانتهاء من إجراءات أمن وسائل النقل والفنادق في المدن المستضيفة لمباريات مونديال روسيا هو 30 مارس المقبل.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام الغربية ومعهد البحث عن الكيانات الإرهابية الدوليةSITE Intel Group المتخصص في متابعة أنشطة التنظيمات الإرهابية، نشروا بعض الرسائل لتنظيم داعش الإرهابي تؤكد من خلالها استهداف نجوم كبار وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث نشرت صحيفة “أس” الإسبانية صورة تابعة لتنظيم داعش، توضح تواجد ليونيل ميسي مذبوحا بجانب علم التنظيم إلى جانب نيمار دا سيلفا، الذي ظهر باكيًا.

ونشر SITE Intel Group صورة جديدة بعدما هدد داعش الفترة الماضية الثنائي نيمار وليونيل ميسي بالقتل في حال مشاركتهما بالمونديال، بإن الدور جاء على أفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، حيث نشر صورة ظهر فيها صاروخ ماديرا، يجثو على ركبتيه استعدادًا لذبحه.

كما بات لاعب ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو، أيضًا أحد المهددين بالقتل من قبل الجماعة الإرهابية SITE Intel Group صورة اللاعب الشاب وعلق عليها أسينسيو صهيوني، وجاء هذا الوصف من قبل داعش للاعب الريال بعدما قام الأخير بنشر صورة له قبل مباراة منتخبي إسبانيا والكيان الصهيوني وعلق عليها زيارة ثقافية ومعها علم الأخيرة، الأمر الذي أثار الجدل بعدها خاصة بين متابعيه العرب.

ونشر داعش صورة لأحد الأشخاص من التنظيم واقفا أمام أحد الملاعب التي ستستضيف البطولة وبجواره بعض القنابل في إشارة إلى استهداف الجماعات الإرهابية لملاعب كرة القدم التي ستستضيف البطولة في روسيا.