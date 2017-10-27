رغم وعود الوزير.. أزمة أطباء التكليف تعود من جديد

رغم أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أعطى عدة وعود لحل أزمة أطباء التكليف التي أثيرت خلال شهر إبريل الماضي, إلا أن هذه الأزمة تجددت، بسبب تعسف الوزارة في تنفيذ المطالب التي وعدت بتنفيذها من قبل, مما أدى إلى عودة أطباء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء، للتنديد بتعسف الوزارة معهم حسبما ذكروا, حيث أكدوا أن الشروط التي وضعتها وزارة الصحة تعسفية وغير قانونية، وأبرزها فصل النيابات في «المستشفيات التعليمية» عن باقي التكليف، وحرمان من أمضوا فترة التكليف في المناطق النائية من ميزة الالتحاق بالنيابات في المستشفيات التعليمية. ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات كتبوا عليها «لا للشروط التعسفية، وفين الاحتياجات؟ وفين حقوق الأطباء؟».

ولم تختلف مطالب أطباء التكليف في تلك الوقفة عن الوقفة التي قاموا بها في إبريل الماضي، ووقتها قام الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بالاستجابة لمطالبهم، والتي كان أبرزها إدراج حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية مع حركة النيابات العامة التي تجريها وزارة الصحة في حركة واحدة، وأعلنت الوزارة في مايو الماضي أنها استجابت لمطالب أطباء التكليف لرفع العبء عنهم في المفاضلة بين التخصصات والجهات في حركة النيابات، مؤكدة أن ذلك سيعطيهم فرصة أكبر في اختيار التخصصات, ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود، وهو ما اتضح من خلال تجديد مطالب أطباء التكليف الآن.

مما دعا نقابة الأطباء إلى مخاطبة وزارة الصحة بشأن شكاوى أطباء التكليف والنيابات, حيث طالبت النقابة وزير الصحة باستكمال الجزء الأهم من مشكلة النيابات، وحل مشكلة انفصال نيابات المستشفيات التعليمية بشروط منفصلة ومتعسفة، وذلك لعدة أسباب أبرزها اتجاه هيئة المستشفيات التعليمية لفصل نفسها عن وزارة الصحة بما يهدد بالمزيد من التفتت لنظم العمل في الوزارة، كما أن هذا الاتجاه عكس كل خطط الإصلاح التي تهدف لتنسيق أعلى وتوحيد أعلى بين قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة, كما طالبت النقابة وزارة الصحة بوضع حد أدنى للتقدم لنيابات التعليمي، وهو شرط غير موجود حتى في نيابات الجامعات، يضعف فرصة التقدم لهذه النيابات في تنسيق النائي، وذكرت أن فرصة الوصول لنيابات تعليمي للمكلفين في النيابات كانت أحد أهم أسباب حل عجز التكليف في المناطق النائية, وأوضحت النقابة أن نيابات التعليمي الحالية لا تشترط قضاء فترة معينة بالتكليف، ما يهدد بسحب أعداد عالية من أطباء التكليف، وهذا يمثل مشكلة شديدة للخدمة الصحية بالوحدات الصحية.

وعلق الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلاً إن أزمة اطباء التكليف ما زالت مستمرة، بسبب تعسف وزارة الصحة في عدم تنفيذ مطالبهم, مضيفًا أن أطباء التكليف ينادون بحقوق مشروعة، يجب تنفيذها حتى تستفيد المنظومة الصحة من خدماتهم وحتى يستطيعوا هم أنفسهم تقديم خدمات طبية وصحية أفضل للمرضى, مشددًا على أن الوزارة يجب أن تستجيب لتلك المطالب التي تدعمها نقابة الأطباء بصورة تامة.

وأكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن حركة النيابات بهذا الشكل تخالف قرارات وزارة الصحة السابقة، وتخالف في نفس الوقت الاتجاه المنطقي المعلن للوزارة، لعمل تنسيق أعلى بين كافه جهات وهيئات تقديم الخدمة الصحية، كما أن هذا الأمر يحرم نسبة كبيرة من الأطباء الذين أدوا فترة التكليف في المناطق النائية من إمكانية التقدم لنيابات المستشفيات التعليمية، بما يؤدي لإضعاف عامل جذب مهم لتحسين الخدمة الصحية للمناطق النائية, مضيفة أن مطالب شباب الأطباء مشروعة، ويجب استجابة وزارة الصحة لها بأقصى سرعة.