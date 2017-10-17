رصد 200 مليون استرليني للانتقال.. صفقة مهاجم توتنهام الأغلى

سجلت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة رقمًا قياسيًا على صعيد انتقالات اللاعبين، حيث أنفق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 198 مليون استرليني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه.

صحيفة “تايمز” البريطانية، أكدت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الرقم التاريخي الذي سجلته صفقة نيمار دا سيلفا، بات قريبًا من التحطيم، حيث رصد دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مبلغا قياسيا للتنازل عن خدمات هاري كين، مهاجم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت “تايمز” أن ليفي، طالب الأندية الراغبة في الحصول على مهاجم الأسود الثلاثة دفع مبلغ 200 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 4 مليارات و600 مليون جنيه مصري، أي أن سعر مهاجم المنتخب الإنجليزي سيتخطى المقابل الذي دفعه باريس سان جيرمان الفرنسي في نيمار دا سيلفا، وسيصبح الأغلى في تاريخ اللعبة إذا تمت الصفقة بالمبلغ الذي حدده رئيس “توتنهام”.

ويسعى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الذي سبق وضم الكرواتي لوكا مودريتش، من صفوف توتنهام في عام 2012 مقابل 30 مليون إسترليني، ويليه بعام الويلزي جاريث بيل، من صفوف توتنهام أيضًا مقابل 89 مليون إسترليني، إلى التعاقد مع هاري كين، لتدعيم خطوطه الأمامية بعد تراجع مستوى الفرنسي كريم نزيما، مهاجم الفريق خلال الأونة الأخيرة وابتعاده عن التهديف.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا الذي سجل مع ناديه ومنتخب بلاده 15هدفًا خلال 14 مباراة خاضها في المنافسات المختلفة، يحظى باهتمام كبير من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

ونقلت “تايمز” إشادة مدرب الريال بالمهاجم الإنجليزي: “إنه لاعب جيد في كل شىء وهو يفكر دائمًا في تسجيل الأهداف.. لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، ولكن في الوقت الحاضر ما قام به جعله لاعب مهم جدًا”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الريال رصد راتبا اسبوعيا كبيرا للاعب الشاب نظير قدومه إلى ملعب “سانتياجو برنابيو” يفوق ما يحصل عليه الآن مع توتنهام، الجدير بالذكر أن هاري كين، يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ100 ألف استرليني في الأسبوع.