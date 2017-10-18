رؤساء المدن بالبحيرة يعيدون افتتاح مشروعات قديمة لينسبوها لأنفسهم

أثار قيام عدد كبير من المسؤولين بمحافظة البحيرة بتجديد لافتتات عدد من المشروعات القديمة ووضع أسمائهم عليها بعد إضافة بعد التعديلات أو أعمال الصيانة استياء المواطنين، وأرجع البعض ذلك إلى عجز هؤلاء المسؤولين عن إقامة مشروعات جديدة تنسب إليهم، وتكرر هذا المشهد في عدد من مدن المحافظة.

ففي مدينة الدلنجات قامت سلوى زكي، رئيس المدينة، بوضع حجر تذكاري على ميدان الفارس أحد أقدم وأشهر ميادين المدينة، لتضع اسمها عليه بعد إجراء بعض أعمال الصيانة. كما شهدت مدينة كفر الدوار قيام رئيس المدينة بوضع حجر افتتاح مركز المعلومات التابع للوحدة المحلية والذي أنشئ منذ سنوات

ولم تتوقف هذه الظاهرة على الدلنجات وكفر الدوار، بل امتدت إلى وادي النطرون الذي شهد إعادة افتتاح عدد من المشروعات التي تم افتتاحها من قبل، وقام رئيس المدينة بوضع لافتة جديدة، ليضاف عليها اسمه، ويحذف اسم من سبقوه.

وقال محمد عثمان، المحامي ومن أبناء مدينة الدلنجات، إن ميدان الفارس العربي الذي يقع بمدخل المدينة تم إنشاؤه في عهد المهندس فتحي جاد، رئيس المدينة منذ ما يزيد على عشر سنوات بمساندة اللواء فاروق المقرحي والشيخ أحمد نعامة عضوي مجلس الشعب آنذاك.

ومؤخرًا قام أحد أبناء الدلنجات بالتبرع لتجديد الميدان وصيانته دون المساس بشكل وتصميم التمثال.

وأضاف عثمان أن الكارثة أن تقوم رئيس المدينة بوضع اسمها بالجدارية ونسب هذا الجهد إلى نفسها، وأشار إلى أن هذا يعتبر سرقة لمجهود الغير، معربًا عن رفض اهالي المدينة لما حدث.

وفي كفر الدوار قال شريف رشاد، مهندس زراعي، إن رئيس المدينة الحالي لم يقدم أي شيء للمدينة منذ توليه، ولا يهتم أصلاً بمشروعات جديدة يمكن أن تنسب إليه، وكل ما يفعله أن يقوم بتغيير لافتتات مشروعات قديمة ليضيف اسمه عليها، دون مبرر سوى إجراء بعض أعمال الصيانة عليها، وهذا ما حدث في مركز المعلومات التكنولوجي التابع للإدارة المحلية، والذي فؤجئ أهالي المدينة بافتتاحه للمرة الثانية خلال 3 أعوام، ولم يحدث به جديد سوى بعض الترميمات والدهانات.

وأضاف شعبان أن ما حدث يمثل فضيحة بكل المقاييس، فبدلاً من اعادة افتتاح مشروعات افتتحت من قبل، كان على رئيس المدينة التفرغ لمشكلات كفر الدوار المزمنة، مثل العشوائيات وانتشار القمامة ونقص الإسكان الاقتصادي وعمليات التعدي المستمرة على أراضي الدولة.

وفي مدينة أبو المطامير قام رئيس المدينة بافتتاح وحدة إطفاء تعمل منذ عام تقريبًا، وبدأ العمل بها قبل تولي راضى عمار رئاسة المدينة، وبالرغم من ذلك تم وضع لوحه تحمل اسمه.

وقال حسنى وهدان، مدرس من أبو المطامير، إن الافتتاح يتم للمرة الثانية، حيث أنشئت الوحدة في عهد رئيس المدينة السابق، وجاء الحالي ليفتتحها ويضع اسمه كأنه صاحب الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا تعبير عن إفلاس كبير لدى عدد من مسؤولي الإدارة المحلية واستخفاف بعقول أهالي المدينة.