دير الزور السورية.. صراع النفط شرق وغرب الفرات

خلال سيطرة الجيش السوري على مدينة دير الزور واتضاح قدرته على التقدم أكثر في باقي المحافظة، سارعت قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة أمريكيا في تطوير هجومها على داعش في المدينة من الغرب انطلاقا من محافظة الرقة المجاورة، ما أسفر عن انسحاب التنظيم الإرهابي بشكل مريب في السرعة والسلاسة.

وبمجرد وصول القوات السورية إلى دير الزور، تتوالى الانسحابات الداعشية أمام الأكراد في قطاع شرق الفرات من المحافظة، الغني بالنفط وحقوله ونقاط استخراجه تحديدا، بوتيرة بالغة السرعة والريبة، الأمر الذي يكفل للأكراد لحظة كتابة هذه السطور السيطرة على عدد من الحقول بالغة القيمة للاقتصاد السوري.

سرعة الانسحابات الداعشية أمام الأكراد تتضح في تناقضها الصارخ مع “صمود” التنظيم الإرهابي أمام الأكراد في مدينة الرقة لأشهر تحت ضربات جوية للتحالف الدولي الأمريكي كانت كفيلة، بديهيا، بالقضاء على كامل البنية العسكرية لداعش في الجيب بالغ الصغر التي تحصّنت به داخل “قطاع واحد” من مدينة الرقة، وقصف عنيف وشامل ترك الرقة مستوية بالأرض مضحّيا بأرواح مئات المدنيين السوريين.

عسكريا، امتلك الأكراد تسليحا أمريكيا ودعما جويا كفيلَين بتصفية هذا الجيب في شهر على الأكثر، وهو ما لم يحدث، ولم تُعرَف حتى الآن كيفية فرار مئات من العناصر الداعشية وقيادات لها من الرقة إلى دير الزور خلال المعركة رغم الحصار الكردي.

الخريطتان التاليتان توضحان تقدم قوات سوريا الديمقراطية خلال شهر واحد، ومساحة سيطرتها باللون الأصفر، من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر، والذي كفل سيطرتها على قطاع من حقول النفط شرق نهر الفرات، واتجاهها في الوقت الحالي نحو قطاع ثان أغنى بالنفط، كما توضحّان موقع محطة ضخ النفط الثانية T2غرب الفرات جنوب دير الزور التي يشرع الجيش السوري في تحريرها، والمرتبطة بأحد الحقول الضخمة التي سيطر عليها الأكراد في القطاع الأول، حقل “عُمَر”، بانبوب قُطره 24 إنش لنقل النفط.

T2نقطة الوصل النفطية من العراق إلى سوريا

من ناحية أخرى، كان نجاح الجيش السوري وحلفائه في الوصول إلى مدينة دير الزور، مركز محافظة دير الزور الشرقية الحدودية الغنيّة بالنفط ولا سيما في قطاعها الشرقي والشمالي الشرقي، تتويجا لمسار ميداني عسكري طويل شقّه المقاتلون بصعوبة وسرعة من الغرب إلى الشرق، انطلاقا من جنوب شرق حلب نحو جنوب الرقة وصولا إلى دير الزور، بالإضافة إلى اندفاعة أخرى انطلقت من تدمر، وسط سوريا وشرق حمص، نحو الشمال الشرقي حيث المحيط الجنوبي الغربي لمحافظة دير الزور وحدودها الإدارية مع حمص، الأمر الذي أثمر أول الشهر الماضي فك الحصار عن الحامية السورية بدير الزور وإقامة مساحة من السيطرة السورية على قطاع من المحافظة، وانطلاقا من جنوب تدمر، امتد رأس حربة مهاجم ثان نحو الشرق والشمال الشرقي مستهدفا القضاء على السيطرة الداعشية في جنوب محافظة دير الزور، ومتجها نحو محطة ضخ النفط الثانية T2التي تدور حولها معارك طاحنة حاليا.

تُعَد المحطة نقطة بالغة الأهمية ليس فقط على مستوى اقتصادي لدورها النفطي، بل لقربها من مدينة البوكمال، المسيطَر عليها داعشيا حتى الآن و”مدينة المعبر” الرئيسية بين سوريا والعراق، وتقع المحطة في ريف دير الزور الجنوبي على مسافة 70 كلم من تدمر شرقا و70 كلم من البوكمال غربا، ما يجعلها مدخلا لدير الزور من جهة الجنوب، المحطة مختصّة بنقل النفط الخفيف من المنبع إلى المصبات، وهي النقطة – المحطة الوحيدة التي تصل محطة T1الواقعة في الداخل العراقي بالمحطات الثلاثة داخل الأراضي السورية (T3 – T4 – T5)، عبر أنبوب قُطره 48 إنش، ومن المحطات الثلاثة يكمل النفط رحلته نحو ميناء طرطوس على ساحل المتوسط. (انظر الخريطتين بالأعلى)

علاوة على ذلك، ترتبط المحطة بشبكة طرق تصلها من جهة الشمال بمدينة الميادين، أحد مراكز محافظة دير الزور التي سيطر عليها الجيش السوري منذ أيام طاردا داعش، وتصلها من جهتيّ الشرق والجنوب الشرقي بالداخل العراقي، ومن ثم تكفل السيطرة عليها الإمساك بعقدة من الطرق تتيح حركة مرنة في الشرق السوري الأقصى، ما يفتح الباب أمام الانطلاق إلى البوكمال الحدودية لتحريرها من داعش، علما بأن قطاع جنوب دير الزور وأقصى شرق حمص يُعَد من أصعب القطاعات جغرافيا، ومن ثم جاء تقدم الجيش السوري فيه الأبطأ مقارنة بباقي القطاعات، حقيقة يمكن فهمها من إيقاع الزحف السوري من جنوب تدمر إلى المحطة.