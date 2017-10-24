حماس بين متغيرات القاهرة وثبات طهران

تحركات الوفد الحمساوي باتجاه إيران، يحمل العديد من المؤشرات والدلالات المهمة، فالمصالحة الفلسطينية الأخيرة التي انهت الانقسام بين فتح وحماس تمت برعاية مصرية، وغالبًا ما كانت حماس تؤكد أن القاهرة ألزمت حركة فتح بالتوقيع على تعهد بعدم طرح موضوع سلاح المقاومة خلال لقاءات المصالحة الفلسطينية، حماس شددت أيضًا على أن مصر لم تطلب منها تحديد علاقاتها مع أي دولة تقيم معها علاقات، بما فيها إيران.

ويبدو أنه من حيث المبدأ، ليس هناك اعتراض مصري على علاقة حماس بطهران، الأمر الذي انعكس من خلال زيارة وفد حماس بقيادة صالح العاروري، إلى طهران بعد أيام قليلة على توقيع اتفاق المصالحة الذي أبرم برعاية المخابرات المصرية وبتوقيع العاروري نفسه، وبالتالي لو كانت هناك محاذير مصرية ما أقدم العاروري على زيارة طهران في هذا التوقيت على الأقل، لكن هذا لا يمنع من وجود أرضية من الرمال المتحركة التي تحكم علاقة حماس بالقاهرة من جهة ومع طهران من جهة أخرى، فعلى كل الأحوال، هناك رفض إسرائيلي على زيارة حماس لطهران، والأمر واضح من خلال تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه لن يعترف بالمصالحة ما لم تقبل حماس بشروط الرباعية الدولية للشرق الأوسط، وما لم تتخل عن سلاحها وقطع ارتباطها عن طهران، وبالتالي زيارة حماس تحمل رسالة إلى تل أبيب مفادها بأن علاقاتها مع طهران مستمرة حتى ما بعد المصالحة الفلسطينية، حيث قالت حركة حماس، الأحد الماضي، إن زيارة الوفد التابع لها إلى طهران يأتي رفضاً لشرط إسرائيل قطع العلاقات مع إيران.

ولتحديد علاقة حماس بالقاهرة وطهران، لا بد من نظرة على علاقة مصر بحماس وعلاقتها أيضا بإيران، فالعلاقة بين حماس وطهران تتسم بالاستقرار على الأقل فيما يتعلق بسلاح بالمقاومة، فبصرف النظر عن التوتر الذي نجم بين طهران والحركة الفلسطينية بشأن تباين الرؤى حول الموقف من الأزمة السورية، إلا أننا لم نسمع بأن طهران أوقفت دعمها لحماس كسلاح مقاوم ضد العدو الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك، نجد أن التصريحات الإيرانية تزداد وتيرتها قوة باتجاه تمكين العلاقة، حيث شدد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أمس على أن إيران “تريد أن تثبت للكيان الصهيوني أن العلاقات بين إيران والمقاومة الفلسطينية المتمثلة في حماس والجهاد الإسلامي، استراتيجية لن تنقطع مطلقا، بل إن دعم إيران للمقاومة سيزداد يوما بعد يوم”.

وبالعودة إلى مصر، نجد أن علاقاتها مضطربة مع حماس، فمؤخرًا تغيرت النظرة المصرية إلى حماس باعتبارها حركة إرهابية والتخابر معها يعد بمثابة تهمة، إلى حركة يمكن التفاوض معها والترحيب بقدومها على الأراضي المصرية، وبالتالي التعاطي معها محكوم إلى حد كبير بمجموعة من المتغيرات، فمصر كدولة حدودية مع قطاع غزة، قد يفرض ذلك الواقع تعاطي مع نوع خاص مع حماس المسيطرة على هذا القطاع، سواء من خلال معبر رفح أو الهواجس المصرية بتدفق الإرهاب من المناطق الحدودية.

والعامل الأهم في علاقة حماس والقاهرة هو علاقة الأخيرة بواشنطن، فمصر حتى اللحظة تميل لتبني الموقف الأمريكي في المنطقة، ومن الملاحظ أن القاهرة تبنت موقف أمريكا من إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي، كما أن تحديد الهدف المصري في سعيها للمصالحة بين فتح وحماس، سيلعب دورًا مهمًا في بلورة علاقاتها مع حماس، فالتقارب المصري مع حماس مؤخرًا، إذا كان مبنيا على أساس إنهاء الانقسام للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وتدعيم صفوف المقاومة، سيختلف عما إذا كان الهدف من التقارب التمهيد لما يسمى بصفقة القرن، خاصة أن الموقف الأمريكي متفق مع الإسرائيلي على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، حيث أكد جيثون جينبلاد، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن السماح لحماس أن تصبح جزءا من الحكومة الفلسطينية دون نزع سلاحها والاعتراف بإسرائيل.

وهنا التركيز على الموقف المصري من سلاح حماس يبقى الأهم، فطهران وحماس متوافقتان على ضرورة استكمال عناصر القوة ضد الكيان الصهيوني، أما بالنسبة للقاهرة فحتى اللحظة لم تبرز بعد أوراقها فيما يخص سلاح المقاومة، فلم تطرحه كورقة للضغط على حماس في مفاوضات المصالحة الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه، تحقق تقاربات ملحوظة في التعاطي مع تل أبيب، من خلال المؤتمر الأخير الذي عقد في واشنطن، حيث التقت وفود عسكرية مصرية وإماراتية وأردنية وسعودية مع عسكرية إسرائيلية بذريعة محاربة داعش، التي انتهت تقريبًا ولم يعد لها وجود على الأقل في المستوى القريب، رغم أن غالبية الدول العربية التي شاركت في هذا الاجتماع ليست معنية في الأصل بمقاتلة داعش، وإسرائيل نفسها ليست معنية بقتال داعش فكثير من الشواهد تدل على أنها دعمت العناصر الإرهابية في سوريا بالسلاح والعلاج، وبالتالي ليس معروفًا ما إذا كان الهدف الأمريكي من الاجتماع استمرار التحالف الدولي في المنطقة إلى ما بعد نهاية إرهاب داعش، واستبداله بعدو مختلق جديد وهو إرهاب إيران وحركات المقاومة، خاصة أن الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع تشاطر إسرائيل نظرتها لحماس وحزب الله بوصفهم حركات إرهابية، كما أنهم يعتبرون إيران عدوا، ونفس هذه الدول العربية يدور الحديث عنهم كنواة لما يسمى بالناتو الإسلامي بقيادة واشنطن وتل أبيب.

ويرى مراقبون أن تحركات حماس بين القاهرة وطهران، تشي بأن سلاح المقاومة الفلسطينية من المرجح أن يتحول إلى نقطة ساخنة في الأيام القليلة المقبلة.