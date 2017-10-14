جدل حول مقترح «تعديلات» تعيين رؤساء الجامعات

سامي سعيد – سعيد العربي

أزمة جديدة نشبت عقب تقديم مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي عضو مجلس النواب، والذي يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات عزل رؤساء الجامعات المصرية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات كما ينص القانون حاليًّا، والذي قوبل بالرفض والانتقاد من جانب المختصين، الذين أكدوا أن هذا المشروع خطوة جديدة لحكم الفرد وسيطرة رئيس الجمهورية على جميع المؤسسات بما فيها الجهات التعليمية والجامعات، خاصة أن وضع التعليم العالي في مصر في حال يرثى له، وذلك عقب خروجه من التصنيف العالمي لأفضل 500 جامعة.

هذه ليس أول مرة تحاول فيها الحكومة الهيمنة على الجامعات المصرية، حيث سبق وتم تعديل قانون الجامعات في شهر يونيو 2014، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض مواد قانون الجامعات، حيث إلغاء طريقة انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، الذي تم استحداثه عقب ثورة يناير 2011، على أن يكون اختيارهم بالتعيين من جانب رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة.

ملامح مشروع القانون

ألمح مشروع قانون تعديل القرار أن يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإن لم تجدد مدته أو رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

كما تضمن المقترح إدخال تعديلات على القانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات، بإعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين وعزل قيادات الجامعات، والذى يتضمن تعديلات على المواد 25 و29 و43، وبحسب التعديل المقترح على المادة 25 فإنه سيتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي من بين 3 أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء تطوير الجامعة في كافة المجالات، يتقدم به طالب الترشح، وتتشكل اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة، يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

طبقًا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والي تضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، وتقسم إلى مجموعتين بالتساوى فيما بينهما طبقًا لعدد ممثلي الجامعات المصرية، وكل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيسًا ونائبًا بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين، وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات، شريطة أن يكون ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التي يتم إصدار توصيها بشأنها ضمانًا للحيادية.

منعًا للمجاملة

وقال النائب هشام والي، صاحب المشروع، إن الهدف من التعديلات المقترحة هو منع المجاملة بين رئيس الجامعة أو العميد وبين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، فسيكون هناك شبه مجاملة أو محاباة أثناء فصله، حيث ينص القانون المعمول به حاليًّا على موافقة المجلس الأعلى للجامعات في حالة فصل أو تغيير رؤساء الجامعات.

وأضاف والي في تصريحات خاصة لـ”البديل” أن المقترح لم يتطرق لطريقة التعيين، ولكن كان الهدف منه هو تقليص صلاحيات المجلس في حالات الفصل أو العزل، مشيرًا إلى أنه كان ينوي تقديم مقترحه خلال دور الانعقاد السابق، ونظرًا لضيق الوقت تم تأجيله لبداية دور الانعقاد الثالث.

الجامعات جهة مستقلة

في المقابل أعلن عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب رفضهم لهذا المقترح والذي يجور على استقلال الجامعات، حيث أكد النائب سمير غطاس عضو اللجنة أن هذا المقترح يضر أكثر مما ينفع، فلا يوجد سبب له، خاصة أن القانون الحالي يعطي رئيس الجمهورية سلطة عزل رؤساء الجامعات في حالة وجود ما يستدعي ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وهي الجهة المنوط بها شؤون الجامعات المصرية، وأي تعديل في هذا السياق سيكون سببًا في مشاكل نحن في غنى عنها.

وطالب غطاس بعودة طريقة الانتخاب مرة أخرى فيما يخص اختيار رؤساء الجماعات والعمداء، مشيرًا إلى أن النواب عليهم توسيع مجال الديمقراطية والعمل على دعمه وليس تقليص صلاحيات الجامعات وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على عكس ما ينص عليه الدستور.