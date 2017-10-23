تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، والمقام في تونس خلال الفترة من 4 وحتى 11 نوفمبر، وتحطى هذه الدورة بمشاركة 78 فيلمًا بين روائي ووثائقي، كما سيتم عرض 30 فيلمًا تونسيًّا ضمن قسم “نظرة على السينما التونسية”، وذلك بمشاركة 20 دولة من مختلف دول العالم.

فيلم الافتتاح.. “كتابة على الثلج”

ويفتتح فيلم “كتابة على الثلج” للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وبطولة النجمين المصري عمرو واكد، والسورى غسان مسعود، وتدور أحداثه حول الانقسامات الأيديولوجية الفكرية والدينية والجغرافية في فلسطين، كما تتطرق الأحداث للانقسامات الموجودة في الوطن العربي، وكل هذا من خلال شخصيات يدفعها تفكيرها للتعمق حول ذاتها للوصول للحقيقة الغائبة.

4 مشاركات مصرية

يحظى بأربع مشاركات مصرية، وهي: «أخضر يابس» للمخرج محمد حماد، الذي يعرض ضمن مسابقة العروض الرسمية للأفلام الطويلة خارج المسابقة.

تدور قصة الفيلم حول الفتاة (إيمان) ذات الشخصية المحافظة الملتزمة بالعادات والتقاليد، والتي تعيش حياتها وفق الأعراف الاجتماعية الثابتة لديها، وتحاول رعاية شقيقتها الصغرى (نهى) بعد وفاة والديها، وعندما يتقدم أحد الرجال لطلب يد شقيقتها، تطلب (إيمان) من أعمامها أن تقابله في وجود عائلته.

«أخضر يابس» من تأليف وإخراج محمد حماد، ومن بطولة محمد عيسى، سعد عامر، أحمد العايدي، إكرام حنا، نبيل سامي، أسماء فوزي، ويذكر أنه أول فيلم روائي طويل لمحمد حماد.

وفيلم «أسبوع ويومين» للمخرجة مروى زين، ومن بطولة ياسمين رئيس وعمرو صالح وإنتاج صفي الدين محمود. ويتناول الفيلم قصة إبراهيم وليلى وهما يتعرضان للعديد من الضغوط بسبب قرار اﻹنجاب، وهو القرار الصعب الذي يتطلب منهما الكثير من التفكير والاحتياج إلى التواصل لبلوغ قرارهما.

كما يشارك الفيلم الوثائقي المصري «بلد مين» للمخرج محمد صيام، ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان أيام قرطاج السينمائي، وفيلم المهرجانات «شيخ جاكسون» بطولة أحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وأمينة خليل، وحازم إيهاب، وبسمة، ومحمود البزاوي، وتظهر درة كضيفة شرف العمل، وإخراج عمرو سلامة، الذي شارك في التأليف مع عمر خالد.

وتدور أحداثه حول مايكل جاكسون أسطورة الغناء الأمريكي، إذ يرصد حياة أحد الشيوخ الذي يلقبه الجميع بـ«جاكسون»، وحالة الصراع في العلاقة التي تربط شيخ وإمام مسجد بأسطورة الغناء العالمي، ويجيب الفيلم عن السؤال الأهم: هل يستطيع الشيخ ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد ذلك، أم ستعود به ذكرياته وعلاقاته بمن أحبهم إلى السؤال الأهم في وجدانه: هل هو الشيخ أم جاكسون أم الاثنان في قلب رجل واحد؟

لجنة تحكيم المسابقات الثلاثة

تتدرج المسابقة الرسمية للمهرجان تحت ثلاثة أقسام: الروائية الطويلة والروائية القصيرة والفيلم الوثائقي، ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الأولى جك دورفمان بمشاركة ستة أعضاء، وهم: ربيعة بن عبد الله، فيلستي وأسى، ماما كايتا، بابو سيزار، حسن بن جلون وميشال خلايفي، وفى هذه المسابقة نجد 15 فيلمًا قصيرًا و14 فيلمًا روائيًّا طويلاً.

وفى مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل والقصير يشارك 22 فيلمًا، يرأس لجنة التحكيم تيري ميشال، بمشاركة بابا ديوب، جيهان الطاهري، طارق بن عبد الله، جيرالد بيرى، أما لجنة جائزة الطاهر شريعة للعمل الأول فيرأسها حكيم بن حمودة وهالة لطفي ورخية نيونق.