تغييرات المغرب.. زلزال سياسي وسط أوضاع مضطربة

إقالات وتوبيخات واضطرابات شهدتها الساحة السياسية في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، فيبدو أن الملك محمد السادس، أخذ على عاتقه تنفيذ التهديدات التي سبق وأطلقها في مناسبات وطنية، الأمر الذي أحدث زلزالًا سياسيًا داخل الدولة لم يكن متوقعا وصوله إلى هذه الآفاق.

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، عن إعفاء أربعة وزراء في حكومة بلاده من مناصبهم، على خلفية احتجاجات الحسيمة وتقصيرهم في مشروع يهم منطقة الريف الذي يحمل اسم “منارة المتوسط”، المدشن عام 2015، على اعتبار أنه مشروعًا ضخمًا سيخدم الريف المغربي، لكنه تعثر لأسباب بيروقراطية وبسبب تقصير عدد من الوزراء والإدارات، الأمر الذي دفع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أسندها الملك إلى الوزير الأول السابق، إدريس جطو، وقدمت اللجنة نتائج التحقيق إلى الملك خلال الأيام القليلة الماضية، ونفت وجود اختلاسات مالية، بل حدث تهاون كبير من طرف مسؤولين حكوميين وإداريين، ما جعل الساكنة تحتج وتدخل في إضرابات متتالية تعرف بـ”الحراك الشعبي في الريف”.

جاء في بيان صدر عن ديوانه الملكي، أن محمد السادس استقبل في القصر الملكي بالرباط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، واعتمد الملك على الفصل 47 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قرر إقالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، محمد حصاد.

وتضمنت الإقالة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير الإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، محمد نبيل بن عبد الله، وكذلك وزير الصحة الحسين الوردي بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة، إضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا، العربي بن الشيخ، ومدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، كما كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

ووجه الملك توبيخًا لخمس وزراء سابقين، لأنهم لم يكونوا في مستوى الثقة التي وضعها فيهم، وقرر عدم إسناد أي منصب رسمي لهم مستقبلًا، وهم وزير الثقافة السابق محمد الأمين الصبحي، ووزير السياحة السابق، لحسن الحداد، ووزير التعليم السابق، رئشيد بلمختار، ووزيرة البيئة سابقًا، حكيمة الحيطي، ووزير الشباب السابق، حمد السكوري، فيما قرر الملك معاقبة 14 مسؤولًا إداريًا رفيع المستوى.

التغيرات الحكومية لم تكن مفاجئة لمتابعي الأوضاع السياسية المضطربة في المغرب، حيث سبقها إقالات على مستوى الجيش تمت نهاية الأسبوع الماضي، حينما أصدر العاهل المغربي أوامره بإحالة 43 ضابطًا ساميًا في صفوف الجيش إلى التقاعد، وتراوحت رتب الضباط المحالين على التقاعد بين عقيد وعقيد ممتاز وجنرالات بمختلف الدرجات، وتم تعيين مسؤولين آخرين خلفًا لهم بعد أيام قليلة نظرًا لأهمية المناصب التي كانوا يشغلونها، ومثلت هذه التغيرات حدثًا مهمًا وغير مسبوقًا في الجيش المغربي.

يبدو أن احتجاجات مدينة الحسيمة وعدد من القرى في منطقة الريف، التي شهدتها المغرب منذ أكتوبر عام 2016 وحتى يوليو الماضي، وشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين وقادها “حراك الريف” المحلي احتجاجًا على سياسة الرباط الاقتصادية والاجتماعية، لاتزال تلقي بظلالها على الحياة السياسية في البلاد، حيث رأى بعض المراقبين أن الملك المغربي محمد السادس، اضطر إلى البحث عن كبش فداء لتهدئة الاحتجاجات، فلم يجد أفضل من حكومته لتحميلها مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي في مدينة الحسيمة، فيما رأى آخرون أن التغييرات وتوقيتها تضرب عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية قد تضخ دماءً جديدة في الجسد السياسي المغربي المنهك، ومن ناحية أخرى، فإنها تقضي على المستقبل السياسي لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي أطاح به الملك في مارس الماضي.

“زلزال سياسي”.. مصطلح اطلقه العاهل المغربي في خطابه لافتتاح الدورة البرلمانية منتصف الشهر الماضي، للحديث عن الإصلاحات التي يجب إجراؤها في البلاد، حيث سبق وهدد الملك في خطابات ماضية كان أولها في عيد الجلوس نهاية يوليو الماضي، ثم عيد ثورة الملك والشعب يوم 20 أغسطس الماضي، باتخاذ قرارات جذرية في حق المسؤولين الحكوميين.