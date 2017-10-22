تعليق النشاط في «الأوبرا» و«قصور الثقافة» حدادًا على شهداء الواحات

أدانت دار الأوبرا المصرية ورئيستها الدكتورة إيناس عبد الدايم، الحادث الإرهابي الذي وقع أول من أمس الجمعة، على طريق الواحات، ببالغ الحزن والأسى على شهداء الوطن والواجب الأبرار، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقررت إدارة الأوبرا إيقاف وتأجيل جميع الأنشطة الفنية لمدة ثلاثة أيام حتى الاثنين 23 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن العروض المؤجلة في موعد لاحق.

وأكد فنانو الأوبرا والعاملون بها، فى بيان لهم، أن الإرهاب ومثل هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من وحدة الشعب المصرى ولن تزيدنا إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب ومواصلة بناء الوطن، وأشادوا بتضحيات وشجاعة رجال الأمن البواسل وتصديهم وزودهم للدفاع عن أرض الوطن.

فيما نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر أشرف عامر وجميع العاملين بها ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من قوات الأمن الذين استشهدوا فى اشتباكات مع العناصر الإرهابية أثناء مداهمة مخبأهم بالقرب من الواحات البحرية بالصحراء الغربية.

وأعلنت الهيئة حالة الحداد وتعليق أنشطتها الفنية كافة، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.