تعرف على أحدث إصدارات دور النشر

صدر مؤخرًا، عدد من الكتب والروايات عن دور النشر المختلفة، أبرزها كتاب «ديني ودين الناس»، ورواية «هلوسة الرأس المقطوع»، و«فراشات المستنقع»، بالإضافة إلى المجموعة القصصية «القبو».

ويتناول كتاب «ديني ودين الناس» الصادر عن العربي للنشر والتوزيع للدكتورة هبة شريف، المتخصصة في الأدب المقارن بجامعة القاهرة، ويقدم رؤية عن الدين في حياة المصريين.

ترى هبة شريف أن كتابها في النقد الثقافي، وفي حقيقة الأمر، يندرج تحت علم الاجتماع الديني الذي لا يزال الباحثون المصريون بعيدين عنه إلى حد ما، فالكتاب يركز على تعامل المصريين مع الدين بالربط برؤى فلاسفة ومفكرين وعلماء اجتماع بصورة جيدة، وجاء الكتاب ليمزج بين الرؤى الشخصية والتحليلية ورؤى الآخرين للموضوع.

وتذهب صفحات الكتاب لمعالجة دور الدين في حياة المصريين وتحوله من حالة ثورية إلى حالة استسلام بالقضاء والقدر والمكتوب، واهتم بإبراز كيف تعمل السلطة الحاكمة على فرض حالة من التدين من خلال تعبيرات ثقافية في البرامج التليفزيونية والصحف والكتب والأفلام والمسلسلات.

يجاوب الكتاب على سؤال: لماذا قاوم المسلمون الحداثة، وهي ترى أن هذه المقاومة لا تعني العداء لقيمها الإيجابية، لكن تعني مقاومة النظام الاقتصادي والسياسي المجحف الذي تفرضه الدول الحديثة على البلاد الأخرى، فلا يحتاج الإنسان إلى أن تكون خلفيته إسلامية ليعرف أن الدول الحديثة تسعى وراء فرض هيمنة اقتصادية وسياسية ليست في صالح المجتمعات الأضعف.

وصدر حديثًا رواية «القبو» الفائزة بالمسابقة الأدبية المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2017، للكاتب ناصر عاشور، ومن أجواء الرواية:“أنا نرجس الحفافة في هذا الكفر، أنا من تجعل البوصة عروسة، والشمطاء غزالة، أنا من تصنع من الفسيخ شربات، ومن الثرى حناء”.

وتضم المجموعة القصصية «هلوسة الرأس المقطوع» الصادرة عن سلسلة المسابقة الأدبية المركزية للفائزين عام 2017، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، للكاتبة نادين محمد أيمن، 22 قصة، منها: «شرود، ميديام، مضاجعة أتوبيس سياحي، ذات الرأس المقطوع، عصير البعوض، غرفة رقم 4، خلف الدولاب، حليب السبابة، ميلاد جثة، فرن القراقيش، وصول».

كما صدر عن المصري للمطبوعات رواية «فراشات المستنقع» للكاتبة الشيماء خالد، وترصد الرواية صورا متنوعة لعالم الجامعات العربية، غير أنها وهي تقدم تلك الصور تختزل أساليب التربية والعلاقات الاجتماعية والحالات النفسية وقوة المال وضغط الساسة في حركة طالبات الجامعة، في الرواية أيضا كثير من طموح الشباب في التحرر من القيود الجسدية والروحية.

الشيماء خالد الجزائرية، بنت في الـ19 ربيعا، وبنت الصحفي خالد عمر بن ققة رئيس تحرير الشروق سابقا، تطرح في روايتها بأسلوب جميل ولغة جذابة قصصا من عوالم الجامعات قد تحدث في أي بلد عربي، لكن يظل القاسم المشترك بين إمكانية حدوثها هي طموح الشباب ورغبة الشابات العربيات في تحطيم القيود والانطلاق بعيدا.

وعالجت الشيماء في «فراشات المستنقع» قصص الطالبات الأربع بنفس الطريقة تقريبا التي فضحت بها رجاء الصانع بنات الحجاز في «بنات الرياض» مع فرق بسيط كون رجاء الصانع لجأت إلى الإنترنت لاتخاذه فضاء لسردها، بينما اختارت الشيماء أن تحتفظ بعالم الجامعة الحقيقي لطرح قضاياها.

تحمل الرواية بعض الجرأة التي ربما ليست في نفس جرأة رجاء الصانع، لكن في «فراشات المستنقع» الكثير من السرد الحي ليوميات الشباب والشابات، ولعل أهم ما تطرحه الرواية هو عوالم القادمين من خارج الخليج من بلدان أخرى وقد اختطت أفكارهم بالثقافة المحلية وقيمها لتشكيل عوالم جديدة فيها الإثراء الذي يقود حتما للتغيير.