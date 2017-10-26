بعد رصد 4 مواليد في الدقيقة.. معدلات الزيادة السكانية تحدٍّ يبحث عن حل

مرة أخرى يتم فتح ملف الزيادة السكانية عن طريق محمد عبد الجليل الدسوقي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي تحدث أمس في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الزيادة السكانية في الفترة الأخيرة، حيث وصفها بنسب غير مسبوقة، قائلاً: كنا في السابق نزيد كل 50 عامًا بمعدل 10 ملايين، وهذا طبقًا لإحصائيات عام 1900، وكان عدد المصريين حينذاك 10 ملايين نسمة، وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكاني إلى 20 مليونًا، ولكن بعد ثورة يناير وحتى الآن الزيادة بلغت 16 مليون نسمة، بمعدل طفل كل 15 ثانية، أي 4 مواليد في الدقيقة الواحدة.

هذه ليس أول مرة يفتح فيها هذا الملف، حيث سبق وتم فتحه مطلع الشهر الحالي، خلال عرض نتائج التعداد العام للسكان لعام 2017، بحضور الرئيس السيسي، وبلغ عدد السكان المصريين في تعداد 2017: 94 مليونًا و798 ألفًا و827 نسمة، مقابل 72 مليونًا و713 ألفًا في عام 2006، وبلغ معدل النمو السكاني 2.56% سنويًّا.

رخصة الإنجاب

في المقابل أعلن عدد من الجهات عن مقترحات للتقليل من معدل الزيادة السكنية، كان آخرها مقترح رخصة الإنجاب، حيث اقترح رئيس منظمة العدل والتنمية، زيدان القنائي، فكرة “رخصة الإنجاب”، والتي تهدف لتقليل معدلات الإنجاب، حيث يقضي القانون المقترح بإصدار رخصة لكل زوجين جديدين، وتجدد مرة كل خمس سنوات، يتم فيها إنجاب طفل واحد، مع تطبيق غرامة مالية عند إنجاب أكثر من طفل خلال فترة الرخصة، ولكن تسبب هذا المقترح في حالة من الانتقاد والهجوم على صاحبه.

حملات توعية

في المقابل أعلنت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خطة لدى الوزارة تعتمد على حملات توعية للمواطنين، وخصوصًا في محافظات الدلتا، التي تتصدر القائمة، مشيرة إلى أن 60٪‏من السيدات يتواصلن مع وزارة الصحة، لتنظيم الأسرة، فضلاً عن اعتماد 20٪‏على تنظيم الأسرة بشكل خاص.

وأضافت شوقي أن هناك دراسة كاملة لمعالجة أسباب استمرار الزيادة السكنية بهذا المعدل، بداية من توافر الوسائل بالصيدليات، ومرورًا بحملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة، وانتهاء باستخدام دور العبادة في التوعية، سواء خطب الجمعة في المساجد أو الصلوات في الكنائس، مشيرة إلى أنه إذا استمرت بمعدلات أقل، فسيكون التعداد السكاني لمصر في عام 2030 نحو 112 مليونًا، أما إذا استمرت بمعدل الزيادة الحالية فسيصل إلى 128 مليونًا.

حملة “تنمية مصر.. طفلين وبس”

كذلك أعلنت وزارة الصحة عن حملة “تنمية مصر .. طفلين وبس”، والتي تأتي في إطار تنفيذ آليات تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 ، وتأكيدًا على حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية وتوعية مجانية للأسر المصرية واستهداف المناطق العشوائية والنائية والقرى الأكثر احتياجًا على نطاق الجمهورية، حسبما أعلنت الوزارة، حيث بدأت أولي فاعليتها أول أمس بمحافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وبالتنسيق مع كل من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ومديرية الأوقاف وهيئة محو الأمية ووزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

الباب مفتوح لجميع المقترحات

في نفس السياق قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة تستضيف حاليًّا كل الجهات التي لها علاقة بهذا الملف، لدراسة كيفية الاستفادة منها، ووضع ضوابط للزيادة السكانية، بحيث لا يحدث تأثير من هذه الزيادة على موارد الدولة، مشيرًا إلى أن هذه التحدي المتواجد أكبر من أن تتحمله جهة أو هيئة معينة في الدولة، لذلك هناك اجتماعات مع وزارة الصحة والتعليم والأوقاف والمحليات والتعبئة والإحصاء وكل جهة لها علاقة بهذا الملف.

وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة لـ”البديل” أن الباب مفتوح لجميع المقترحات، بهدف الوصل لأفضل مقترح يحل الأزمة دون أن يؤرق أحدًا، وبما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصري.