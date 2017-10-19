بعد افتتاحه بـ10 أشهر.. منحة جديدة لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي

بعد 10 أشهر من افتتاح متحف الفن الإسلامي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الايطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠ و٢٩ مارس ٢٠١٦، وتبلغ قيمة المنحة ٨٠٠ ألف يورو، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الخميس 19 أكتوبر 2017.

يأتي ذلك بعد أن افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم 20 يناير 2017 إثر انتهاء أعمال ترميمه وإعادة تأهيله، التي تمت على مدار ثلاثة أعوام، بالتعاون مع جهات عربية ودولية مختلفة.

وكان المتحف ومقتنياته النادرة قد تعرض لأضرار جسيمة جراء تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة الواقعة على الجهة المقابلة له في 24 يناير 2014، ما استدعى تضافر كافة الجهود المحلية والعالمية لإنقاذه، وبحسب وزارة الآثار المتحف كان يضم وقت تدميره 1475 تحفة أثرية، دمر منها 179 تحفة، واستطاع قسم الترميم إصلاح 160 قطعة فقط، إلا أنه عند الافتتاح أصبح يضم نحو 4400 تحفة أثرية، من بينها 400 قطعة جديدة تُعرض للمرة الأولى.

المنحة الإيطالية ليست الأولى لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي، حيث أتت إلى مصر ثلاث منح لترميمه، الأولى إماراتية بمبلغ 49 مليونًا و325 ألف و40 جنيهًا، والثانية من القائم بالأعمال الأمريكي، وجاءت في يوم 10 فبراير 2014 وقدرها مليون جنيه؛ لتقديم العون اللازم والسريع للمتحف، خاصة في المرحلة المبكرة من عملية الترميم، والثالثة من اليونسكو في يوم 23 مايو من عام 2014 بقيمة 100 ألف دولار، وكانت تصريحات وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي توضح أن تكلفة ترميم المتحف 50 مليون جنيه، ورغم كل هذه المنح ظل المتحف مغلقًا ثلاثة أعوام.

بخصوص المنح الجديدة التي تأتي لمتحف الفن الإسلامي، لإعادة التأهيل رغم افتتاحه، أوضح الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار، أنها لا تعني أنها ستصرف على الواجهات والمبنى الذي تم ترميمه بالفعل، فالتأهيل لا يشمل فقط الواجهات والمبنى، ولكن يشمل الأجهزة التي يرمم بها الآثار، ويشمل ترميم الآثار ومتابعتها، مؤكدًا “نحن نتعامل مع قطع أثرية مر عليها مئات السنين، وتحتاج إلى صيانة دورية، وهذه الصيانة تحتاج إلى أموال”.

وأضاف سنبل لـ«البديل» أن أضعف شيء في مصر هو المنشآت، والتي لا نصرف على تأهيلها، بالإضافة إلى الأجهزة التي تقيس الحرارة والرطوبة، وجميع ما يخص ترميم الآثار يحتاج إلى صيانة، ولذلك الآثار المصرية في حاجة دائمة إلى منح مالية، كما نحتاج إلى مساعدة وليس النقد الهدام الذي يخرج ضد مرممي الوزارة.

يذكر أن فكرة إنشاء متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تعود إلى عام 1869، بناء على اقتراح تقدم به المهندس الفرنسي، أوغست سالزمان، للخديوِ إسماعيل، لإنشاء متحف يضم مجموعة من تحف الفن الإسلامي المتاحة من المساجد وغيرها من مواقع الآثار الإسلامية، ولم تدخل الفكرة حيز التنفيذ إلا في عهد الخديوِ توفيق، الذي أصدر من جانبه مرسومًا عام 1880 يقضي بتكليف وزارة الأوقاف بتخصيص مكان لهذا المتحف، وعهد إلى المعماري الألماني، يوليوس فرانز باشا، بعمليات الإعداد والتنظيم، واختار أحد أروقة جامع الحاكم بأمر الله في القاهرة الفاطمية مكانًا له، وأُطلق عليه في البداية اسم دار الآثار العربية.