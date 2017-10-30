بعد استحداثه في الرئاسة.. ما دور التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات؟

قرار مفاجئ أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتعيين اللواء محمد فريد حجازى، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وترقيته إلى رتبة الفريق، بعدما كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع، خلفًا للفريق محمود حجازي، الذي أصبح مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وهو منصب مستحدث في مصر.

كان يقتصر وجود هذا المنصب في بداية الأمر على برنامج خاص بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والتنمية المستدامة، يتم تقديمه للراغبين في الورشة التدريبية كمنحة مقدمة من المجلس العربي للدراسات والتدريب والتنمية المستدامة ويُحاضر فيها نخبة من المتخصصين في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، ويحصل فيها الباحث أو الدارس على شهادة معتمدة.

التخطيط الاستراتيجي

يعتبر التخطيط الاستراتيجي من أهم المفاهيم الإدارية التي لاقت اهتمامًا، وانتشارًا في السنوات الأخيرة، والأصل في التخطيط الاستراتيجي أنه استعداد لمواجهة التغيرات التي قد تحدث مستقبلا وأنه نشاط جماعي من أجل بلوغ الأهداف المحددة بعناية، كما أنه يتضمن تهيئة الظروف المواتية لاستيعاب التغيير وإدارته لصالح تلك الأهداف، ما يؤدي إلى نتائج ذات مردود إيجابي.

كما أدى ارتفاع مستوى المخاطرة في اتخاذ القرارات وضخامة تكلفة القرارات الخاطئة وزيادة حدة المنافسة والتطور التكنولوجي الهائل إلى نمو الاتجاه لدى المؤسسات (العامة والخاصة) بجميع أنواعها ومجالاتها وحجمها من أجل تبني منهج التفكير في التخطيط الاستراتيجي لتنمية إمكانياتها الذاتية والحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ظروف بيئية متغيرة ومربكة.

متطلبات التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الأزمات

التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى يأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات والشرائح السوقية المستهدفة وأسلوب المنافسة وهو عملية متجددة يتم تحديثها كل عام لدراسة المستجدات الخارجية والداخلية.

وأهمية التخطيط الاستراتيجي بحسب الدراسات السياسية الصادرة عن مركز بحوث الأزمات داخل كلية التجارة بجامعة عين شمس، تتجلى في كونه أداة في يد الإدارة العليا تمكنها من مواجهة التغيرات والمستجدات التي تطرأ في بيئتها، ولها تأثير على قدرتها في تحقيق أهدافها، إضافة إلى أنه يشكل الخط الأساسي الذي تنتهجه الإدارة في تعاملها مع المستقبل البعيد، وتتخذه كقاعدة لاتخاذ القرارات ذات العلاقة بأداء المنشأة أو ذات التأثير المحوري على استمرار التنظيم ونجاحه وفاعليته.

ويتطلب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الأزمات القيام بأمور كثيرة بداية من وجوب الإدراك والاقتناع بأهمية إدارة الأزمات والكوارث وإدراك المؤسسات والمجتمعات وصانعي القرار بوجود المخاطر، وضمان تطبيق الخطة بقوانين مسنة لذلك، بالإضافة إلى تحديد جهة أو ووضع خطة الطوارئ، وصولًا إلى تخصيص لجنة محددة مسئولة لوضع وتنفيذ عملية التخطيط الاستراتيجي.

إدارة الأزمات

مفهوم إدارة الأزمات مسألة قائمة بحد ذاتها منذ عقود طويلة، وكانت مظهرًا من مظاهر التعامل الإنساني مع المواقف الطارئة أو الحرجة التي واجهها الإنسان بعد أن جوبه بتحدي الطبيعة أو غيره من البشر.

وقال الدكتور محمد رشاد الحملاوي، رئيس مركز بحوث الأزمات وأستاذ إدارة الأعمال، ووكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن إدارة الأزمات لم تكن تعرف آنذاك بهذا الاسم، وإنما عرفت بتسميات أخرى مثل براعة القيادة، أو حسن الإدارة وكانت هذه الممارسة المحك الحقيقي لقدرة الإنسان على مواجهة الأزمات والتعامل مع المواقف الحرجة بما تفجره من طاقات إبداعية، وتستفزّ قدراته على الابتكار.

المفهوم البسيط لإدارة الشيء، حسب الحملاوي، التعامل معه للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، بما يحقق مصالح القائم بالإدارة، ومن هنا، فإن إدارة الأزمة تعني التعامل مع عناصر موقف الأزمة باستخدام مزيج من أدوات المساومة الضاغطة والتوفيقية بما يحقق أهداف الدولة ويحافظ على مصالحها الوطنية.

وأضاف: أيضًا، عبارة عن محاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة، تتجاوز الأشكال التنظيمية المألوفة وأساليب الإدارة الروتينية المتعارف عليها، بهدف السيطرة على الأزمة والتحكّم فيها وتوجيهها وفقًا لمصلحة الدولة.

عبر كتابه عن “إدارة الأزمات.. تجارب محلية وعالمية” الصادر في منتصف التسعينات، ذكر الحملاوي أن إدارة الأزمات احتلت قائمة الموضوعات الحيوية في العالم منذ عام 1962 (الأزمة الكوبية) التي انتهت بسلام وخارج نطاق الحرب، وتكمن أهمية هذا الحدث في تصريح وزير الدفاع الأميركي آنذاك (روبرت مكنمارا) بقوله الشهير: “لن يدور الحديث بعد الآن عن الإدارة الاستراتيجية وإنما ينبغي أن نتحدث عن إدارة الأزمات”.

وأكد أن النزاعات الدولية غالبًا ما تمرّ بمرحلة الأزمة قبل أن تندلع الحرب، ومن ثم فإن إدارة الأزمات ليست وسيلة جديدة في العلاقات الدولية، بل كانت في صميم آلية التوازن في أوروبا، حيث نجحت الدبلوماسية متعددة الجوانب في الحفاظ على السلام قبل حروب نابليون وبعدها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

الحملاوي فجرّ مفاجأة في بحثه الصادر عام 1993 أنه على مستوى الجامعات العربية كلها لا توجد جامعة عربية تُدرّس منهج إدارة الأزمات، ما عدا جامعة عين شمس، وباستثناء بعض الكليات العسكرية وإن كانت تتعرض للمسائل من منظور أمني ضيق، وأهم مراكز إدارة الأزمات توجد في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام(SIPRI) ومركز بحوث الأزمات بكلية التجارة، جامعة عين شمس.

وعادة ما يتم رصد أزمة معينة في مركز بحوث الأزمات في جامعة عين شمس، ثم يتم جمع البيانات وتحليلها، ثم تعقد ندوة يشارك فيها المختصون بحسب تعبيره، كما يوجد مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، تم انشاؤه رسمياً عام 1995، واستطاع العاملون فيه أن يخرجوا بنتائج جيدة، ظهرت بجلاء في كارثة السيول في مصر عام 1997 وقبله كارثة الزلزال عام 1992.

كما أعد المركز الجامعي بحوثا عديدة خاصة بالإجابة على عدة تساؤلات: ماذا لو اكتشفنا مواد مشعة في نهر النيل، ماذا نفعل؟ وما الذي نفعله قبل وقوع الأزمة حتى نكون مستعدين لها؟ وماذا نفعل أثناء الأزمة إذا وقعت رغم كل الاحتياطات؟ وأخيراً، ماذا نفعل بعد وقوع الأزمة؟ وكذلك في حال تم قصف السد العالي جوا؟