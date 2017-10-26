بعد إصدارها.. اللائحة التنفيذية لـ«الاستثمار» تنتظر تشريعات داعمة

بعد طول انتظار، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال تحتاج إليها البلاد، لكنه ليس كافيا لخلق مناخ استثماري جيد، بل الأمر يستلزم إصدار مجموعة من القوانين المكملة كي تدعمه مثل قوانين الحد من الإفلاس، والامتياز التجاري، والعمل.

وبرغم من عدم صدور التشريعات التي تدعم قانون الاستثمار، إلا أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عرضت على هامش مؤتمر مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض ويشارك فيه أكثر من 2500 شخصية رائدة ومؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر.

وأكدت الوزيرة في كلمتها، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أن مصر نجحت في تجاوز التحديات التي واجهتها في الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، الذي حظى بدعم من المؤسسات الدولية، إذ تم العمل على تطوير البنية الأساسية والطرق، والمشاركة مع القطاع الخاص في استثمارات بمجالات عديدة، منها الطاقة المتجددة، في ظل استهداف الحكومة الاعتماد في 2022 على 20% من الطاقة المتجددة، كما اتخذت مصر إجراءات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار، من أجل تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والمساهمة فى التنمية.

وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ خروج التشريعات والقوانين يؤكد أن الحكومة الحالية لا تحترم الدستور، فعندما ينص القانون على خروج اللائحة التنفيذية في غضون ثلاثة أشهر بعد التصديق على قانون الاستثمار ولا يحدث ذلك رغم اقترابنا من 5 أشهر فإن هذا لا يليق بدولة تسعى لجذب الاستثمار، ويوميا نسمع عن لقاءات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع جميع دول العالم من أجل زيادة الاستثمارات، لكن على أرض الواقع، نجد أن القوانين التي تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري لا تخرج.

وأضاف الميرغني لـ«البديل» أن البطء نتيجة صراعات طبقية ومصالح داخل السلطة، فهناك طبقة تحكم وتتحكم في البلد والحكومة تخدم عليها دون النظر إلى باقي الطبقات، ولذلك نجد أن كل فئة تريد تغليب مصالحها ووضع شروطها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ما أدى إلى تأخر صدورها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن القوانين المكملة للعملية الاستثمارية مثل صدور قانون الإفلاس وقانون العمل ستتأخر أيضا لحدوث نوع من الارتباك داخل أروقة الحكومة، فحتى الآن هناك لغط حول قانون العمل لاعتراض منظمة العمل عليه، كما يوجد معركة دائرة على قانون الحريات النقابية، وتنتظر مصر مراجعة الأوضاع في شهر نوفمبر، ولذلك هناك ارتباك شديد.