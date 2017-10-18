بالفيديو| نتائج اليوم الأول بالجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.. ليلة تألق الفرعون

شهد اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، العديد من المفاجآت في مقدمتها انتصار بشكتاش التركي خارج قواعده على نظيره موناكو الفرنسي، وفشل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في تحقيق الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأقيمت أمس الثلاثاء، ثماني مباريات في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة، واهتزت شباك الملاعب الثمانية التي استضافت منافسات اليوم الأول بالجولة الثالثة، وتمتع عشاق الساحرة المستديرة بـ31 هدفًا تم تسجيلها في جميع المباريات بواقع 3.8 هدف في المباراة الواحدة، وكان الانتصار حاضرًا في ست مباريات، فيما فرض التعادل نفسه على مواجهتين.

المجموعة الخامسة «صلاح يقود الريدز للصدارة»:إشبيلية (إسبانيا)، ليفربول (إنجلترا)، سبارتاك موسكو (روسيا)، ماريبور (سلوفينيا)

قاد الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، فريقه إلى تحقيق انتصار عريض على منافسه ماريبور، بنتيجة 7/صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، وشهدت المباراة توهج النجم المصري، حيث صنع الهدف الأول لفريقه، وساهم في صناعة الهدف الثاني قبل أن يتعملق، ويسجل الهدفين الثالث والرابع للريدز، وفي مفاجأة من العيار الثقيل تلقى فريق إشبيلية خسارة كبيرة خارج ملعبه أمام سبارتاك موسكو، بنتيجة 5/1، ليفرط بطل إسبانيا في صدارته للمجموعة، ويقفز ليفربول إلى الصدارة بفارق الأهداف عن سبارتاك موسكو.

ترتيب المجموعة

ليفربول 5 نقاط

سبارتاك موسكو 5 نقاط

إشبيلية 4 نقاط

ماريبور نقطة

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي (إنجلترا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، فينورد روتردام (هولندا)

في واحدة من أجمل مباريات الجولة الثالثة تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق انتصار صعب على فريق نابولي العنيد، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، الفوز عزز صدارة السيتيزين برصيد 9 نقاط، بعدما تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في مرحلة الذهاب بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها، وفي المباراة الثانية واصل فريق فينورد روتردام الهولندي مسلسل السقوط، وخسر على ملعبه ووسط أنصاره أمام شاختار، ليفشل بذلك في تحقيق أي انتصار في مرحلة الذهاب بدور المجموعات.

مانشستر سيتي 9 نقاط

ترتيب المجموعة

شاختار 6نقاط

نابولي 3نقاط

فينورد صفر

المجموعة السابعة: بشكتاش (تركيا)، بورتو (البرتغال)، لايبزيج (ألمانيا)، موناكو (فرنسا)

واصل فريق موناكو عروضه السيئة التي يقدمها خلال الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والقاري، بعدما تلقى هزيمة جديدة على ملعبه ووسط أنصاره أمام نظيره بشكتاش التركي، بنتيجة 2/1، وفي المباراة الثانية تمكن لايبزيج من حصد أول 3نقاط له بدوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على نظيره بورتو، بنتيجة 3/2، بصعوبة كبيرة.

ترتيب المجموعة

بشكتاش 9نقاط

لايبزيج 4نقاط

بورتو 3نقاط

موناكو نقطة

المجموعة الثامنة: توتنهام هوتسبير (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أبويل نيقوسيا (قبرص)

فشل ريال مدريد حامل اللقب في فك طلاسم توتنهام، وتعادل الفريقان بهدف لمثله، ليرتفع رصيدهما إلى 7 نقاط، وتحسم بطاقتا التأهل عن هذه المجموعة لصالحهما بنسبة كبيرة، بعد تعادل دورتموند المخيب للآمال أمام فريق أبويل بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة

توتنهام هوتسبير 7نقاط

ريال مدريد 7نقاط

بوروسيا دورتموند نقطة

أبويل نقطة

أهداف اليوم الأول في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة