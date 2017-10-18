بالفيديو| صلاح رجل مباراة ماريبور.. ورقم إيجابي يجعله يتفوق على ميسي!

تعملق النجم المصري محمد الصلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة فريقه أمس، أمام ماريبور بطل سلوفينيا، والتي انتهت بفوز الريدز، بنتيجة 7/صفر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتواجد لاعب المقاولون العرب الأسبق في التشكيل الأساسي للريدز منذ بداية اللقاء، قبل أن يقوم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بتبديله في الدقيقة 56 من عمر المباراة، وخلال الفترة التي شارك فيها صلاح، قام بتهديد مرمى المنافس في خمس مناسبات، تمكن من خلالها من زيارة شباك المنافس في مناسبتين، وقام بصنع فرصتين لزملائه، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة.

ومنح الموقع الرسمي لنادي ليفربول الفرعون المصري “رجل المباراة”، بعد الأداء الكبير الذي قدمه، كما قامت صحيفة “ميرور” الإنجليزية بمنح صلاح 9 درجات في تقييمها للاعبي الفريقين خلال المباراة، وقالت إنه كان أفضل لاعب في اللقاء، بعدما تألق بشكل كبير، وسجل هدفين، وصنع هدفًا، كما ساهم فى هدف رابع.

وقالت الميرور في حديثها عن الجناح الطائر لمنتخب مصر: “سرعة كبيرة.. أهداف.. صناعة أهداف.. ماذا تريدون أكثر من ذلك من لاعب لكي يستطيع أن يكون نجمًا؟”.

من جانبها أشادت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالثلاثي الهجومي للريدز، حيث قالت: “محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، كوتينيو، كم هو جيد هذا الثلاثي”.

ورفع النجم المصري رصيده في النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا إلى أربعة أهداف بواقع هدف في شباك هوفنهايم الألماني في الدور التمهيدي، وهدف في إشبيلية بالجولة الأولى بدور المجموعات، وهدفين في شباك ماريبور أمس.

ويتصدر صلاح هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع زميله روبرتو فيرمينو، فيما يحتل المرتبة السادسة في جدول هدافي المسابقة حتى الآن، متفوقًا على العديد من نجوم اللعبة وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ما قدمه صلاح أمام ماريبور